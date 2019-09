2 trộm chó vác kiếm chống trả công an khi bị phát hiện

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, 2 kẻ trộm chó ở Nghệ An liền bỏ chạy và vung kiếm chống trả các công an viên.

Khoảng 2h30 ngày 28/9, Công xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) trong lúc tuần tra an ninh trật tự tại khu vực xóm Phú Thọ phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy chở 2 bao tải với nhiều biểu hiện nghi trộm chó nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 thanh niên này không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng đuổi theo thì bị 2 kẻ nghi trộm chó dùng kiếm tấn công.

Sau đó, các công an viên nhanh chóng khống chế bắt giữ và đưa 2 thanh niên về trụ sở.

Hai "cẩu tặc" bị bắt giữ cùng tang vật. Hai kẻ này khai nhận tên là Nguyễn Văn Tiến (SN 1993, trú tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) và Nguyễn Danh Lợi (SN 1989, trú tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành).

Kiểm tra trong bao tải, công an xã phát hiện 2 con chó chúng vừa bắt trộm của người dân. Trong cốp xe và trên người 2 "cẩu tặc" có 2 thanh kiếm, 1 dao găm, 1 bình xịt hơi cay, kích điện…

Chúng khai nhận, từ đầu tuần đến nay đã thực hiện 6 vụ bắt trộm chó với số lượng hơn 20 con, tổng trọng lượng khoảng 300kg. Số chó bắt được, 2 kẻ này bán cho các điểm chuyên thu mua chó.

Được biết, cả Tiến và Lợi đều nghiện ma túy, trong đó Nguyễn Danh Lợi từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an xã Hậu Thành đang hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) để xử lý theo quy định.