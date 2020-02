Công an xã bị 20 thanh niên vây đánh trọng thương

Vụ việc công an xã bị một nhóm thanh niên chém trọng thương xảy ra tối 2/1 tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân bị chém là ông Nguyễn Tuấn Lộc (57 tuổi, công an thường trực xã Văn Thành).

Ông Lộc khi đó nghe tiếng gọi cửa nên đi ra đường thì bị khoảng 20 thanh niên vây đánh. Hậu quả, nạn nhân bị chém ở vùng đầu, gục tại chỗ. Một người khác khác đi cùng con trai ông Lộc bị chém ở lưng. Gây án xong, nhóm người trên rời khỏi hiện trường.