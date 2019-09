Nổ súng ngăn chặn 2 nhóm giang hồ hỗn chiến, 3 công an bị chém dã man

Ngày 29/9, Công an huyện Đắk Hà phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương truy bắt các đối tượng trong 2 nhóm giang hồ hỗn chiến, dùng mã tấu tấn công khiến 3 công an trọng thương.

Hiện công an tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra, tối 25/9, người dân ở khu vực gần quán karaoke Storm, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà phát hiện 2 nhóm giang hồ khoảng 20 người cầm hung khí chuẩn bị hỗn chiến.

Nhận tin báo, tổ công tác Công an thị Đắk Hà gồm Thiếu Uý Phạm Xuân Biển và Thượng sỹ Trịnh Hoàng Tiến có mặt ở hiện trường để ổn định tình hình. Lúc này, các đối tượng không chấp hành mà chống trả buộc tổ công tác nổ 3 phát súng chỉ thiên.

Các đối tượng xông lại ôm thiếu uý Biển và thượng sỹ Tiến rồi dùng mã tấu chém đánh làm cả 2 bị thương.

Tiếp đó, các đối tượng lấy đi 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 cây gậy nhựa.

Công an khống chế bắt giữ 1 đối tượng tội phạm trước đó.

Đến 22h15 cùng ngày, Trung uý Đoàn Mạnh Vương (là công an thị trấn Đắk Hà) thấy Thiếu uý Biển và Thượng sỹ Tiến bị thương nên đưa đi cấp cứu.

Lúc này, nhóm giang hồ phát hiện nên truy đuổi dùng hung khí tiếp tục tấn công khiến cả 3 trọng thương. Người dân can ngăn và đưa cả 3 đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Đắk Lắk.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, truy xét bắt giữ được 5 đối tượng. Nhà chức trách đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại để phục vụ việc điều tra.