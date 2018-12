Ám ảnh kẻ biến thái, không mặc quần áo xông vào nhà dân lúc nửa đêm

Dù đã mấy ngày trôi qua, kể từ khi nghi phạm Lê Văn Nghĩa (33 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm trong tình trạng không mặc áo quần bị phát hiện, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ.



Hiện trường nơi bắt giữ “ma nhớt”. (Ảnh: Thanh Lâm). Bởi trước đó, một số nữ nạn nhân sống tại địa phương từng bị "người bí ẩn" mò vào sàm sỡ lúc đêm tối nhưng không xác định được thủ phạm là ai.



Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Lê Văn C. (70 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít) kể lại, mới đây, trong lúc người con dâu thứ của ông đang ngủ, bỗng xuất hiện một “ma nhớt” mò đến. “Ma nhớt” này là một nam thanh niên "trần như nhộng", không xác định được độ tuổi, danh tính. Do đêm tối, con dâu ông C. vội bật đèn từ chiếc điện thoại thì bất ngờ “ma nhớt” trong trạng thái không mảnh vải che thân bỏ chạy thục mạng và mất hút trong bóng đêm.

Theo ông C., ngoài cô con dâu của ông, còn có một nữ nạn nhân khác cũng bị “ma nhớt” mật phục sẵn và có hành động sàm sỡ khi người này ra ngoài đi vệ sinh lúc nửa đêm. Không những phụ nữ bị “ma nhớt” sàm sỡ mà người dân trong vùng thường xuyên bị mất tài sản và tiền.

Hiện, Công an huyện Mang Thít đã lập hồ sơ vụ việc, cho gia đình bảo lãnh đối tượng Nghĩa, chờ điều tra xử lý theo quy định.