Nhóm “sát thủ” nhí giết người chôn xác ở Sài Gòn khai gì?

giết người chôn xác, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Nghi can Nguyễn Hoàng Phi (áo caro), kẻ chủ mưu cùng đồng bọn ra tay sát hại bảo vệ cướp tài sản rồi chôn xác phi tang. Ngày 5/12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã bàn giao Nguyễn Diên Tài, Nguyễn Văn Tự (cùng 18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi, đều ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để đơn vị này tiếp tục điều tra về hành vi, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Đây là 3 nghi can gây ra vụ sát hại ông Bùi Văn Đạt (52 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) - đồng nghiệp cùng làm bảo vệ với nghi can Phi tại công ty N.C (ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

“Sát thủ” đến công an tố bạn trộm tài sản

Theo điều tra, chiều 1/12, Tài đến Công an xã Lê Minh Xuân trình báo về vụ mất trộm xe máy biển số 59N3-09938. Tài nghi rằng bạn mình là Tuấn đã trộm chiếc xe.

Mời làm việc với Tuấn, người này khai đã cùng với Phi trộm chiếc xe. Ngoài ra, qua đấu tranh, Tuấn còn khai thêm do chơi chung nên biết được nhóm Tài, Tự, Phi đã giết người cướp tài sản.

Thông tin ngay lập tức được công an xã Lê Minh Xuân báo cáo với Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh. Vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc cảnh sát đã nhanh chóng mời làm việc với Tài và Tự ngay trong ngày.

“Tuy nhiên, do trong quá trình chúng tôi đến nhà hai nghi can này thì Phi biết được do gần nhà nên bỏ trốn”- một cán bộ điều tra nói.

Đến chiều ngày hôm sau, do túng tiền, Phi đang trên đường quay trở về nhà thì bị trinh sát mật phục bắt gọn. Cảnh sát đồng thời cũng khai quật ở mảnh đất trống ở xã Tân Nhựt phía sau nhà Phi phát hiện thi thể người đàn ông là nạn nhân.

Tội ác từ món nợ của “xã hội đen”

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, do Phi vay số tiền 8 triệu đồng của xã hội đen cho vay nặng lãi nên thời gian khoảng tháng 10/2018 rất túng thiếu vì bị giang hồ thúc giục trả tiền lãi cao, bên cạnh đó phải đóng tiền góp hàng ngày 250 ngàn nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Người bị Phi nhắm tới là ông Đạt, cùng làm bảo vệ mục tiêu chung với Phi ở công ty N.C.

Sáng 5/10, Phi đến mục tiêu để bảo vệ. Khi thấy lịch trực thì biết rằng vào tối ca trực chỉ có mình và ông Đạt nên tính toán kỹ phương thức gây án.

Phi gọi điện cho Tài, Tự nói rằng tối sẽ thực hiện đánh cướp tài sản của người đàn ông bảo vệ làm chung. Do cũng chung cảnh ngộ vay tiền “xã hội đen”, bị dí nợ do đóng tiền góp, tiền lãi cao nên Tài và Tự Tài nhanh chóng đồng ý.

Đến chiều ngày 5/10, Phi dùng xe máy chở Tài, Tự đến công ty và mở cửa phía sau cho cả hai vào bên trong để ẩn nấp. Cả nhóm đã bàn kỹ, nếu phát hiện ông Đạt đi ngang qua thì từ bóng tối lao tới, tấn công bất ngờ để cướp tài sản.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Tài và Tự tạo ra nhiều tiếng động đáng ngờ từ trong bóng tối để thu hút sự chú ý. Ông Đạt nghe thấy tiếng động lạ nên cầm đèn pin đi kiểm tra. Bất ngờ cả nhóm lao vào khống chế ông Đạt. Điều đau lòng nhất là khi người đàn ông xin tha mạng, muốn lấy gì cũng được nhưng đối tượng Phi đã “lệnh” cho đồng bọn “giết ngay luôn đi! Thả ra thì ông này đi báo công an rồi cũng chết!”

Chúng đã trói chặt ông Đạt, rồi dùng dao sát hại dã man nạn nhân cho đến chết. Tài sau đó lục túi người đàn ông bảo vệ lấy đi ví tiền, đồng hồ, điện thoại di động. Sau khi giết người, cả nhóm bọc thi thể nạn nhân vào túi nilon, bên ngoài bọc thêm một lớp bao tải. Phi lấy xe của nạn nhân chở Tự ôm xác nạn nhân ra bãi đất trống phía sau nhà của Phi ở xã Tân Nhựt rồi chở Tự về nhà.

Sau đó, Phi chạy xe máy về công ty đón Tài. Cả hai tới bãi đất trống dùng cuốc xẻng, chôn xác phi tang . Ngày hôm sau, cả nhóm rã chiếc xe máy lấy được ra bán món. Chiếc đồng hồ thì giá trị không cao nên ném bỏ; chiếc điện thoại bán được 900 ngàn. Riêng chiếc xe máy Phi và Tuấn trộm của Tài đã được Phi mang lên biên giới bán lấy số tiền là 6 triệu đồng. Tuy nhiên, Phi không chia cho Tuấn đồng nào.

Hiện Vương Minh Tuấn (16 tuổi, ngụ Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) đã được gia đình bảo lãnh chờ xử lý sau về hành vi trộm cắp tài sản