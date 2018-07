Phó công an xã sàm sỡ nữ sinh lớp 9 nhận cái kết đắng

(Kiến Thức) - Với hành động lẻn vào nhà dân, ôm ấp sờ mó vùng nhạy cảm của nữ sinh lớp 9, Phó trưởng công an xã Thạnh Quới đã bị buộc thôi việc kể từ ngày 3/7/2018 vì vi phạm về đạo đức lối sống.

Thông tin tới PV về vụ việc Phó công an xã sàm sỡ nữ sinh lớp 9, chiều ngày 5/7, UBND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định cho ông Trần Chí Dũng (44 tuổi) - Phó trưởng công an xã Thạnh Quới thôi việc kể từ ngày 3/7/2018 vì vi phạm về đạo đức lối sống.



Đảng ủy xã Thạnh Quới cũng ra quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Dũng bằng hình thức cảnh cáo.

Nữ sinh T., kể lại việc bị ông Dũng sàm sỡ. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trước đó, ngày 24/5, gia đình nữ sinh lớp 9 - L.T.P.T. (16 tuổi, ở xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã gửi đơn tố cáo ông Dũng có hành động ôm ốp, sờ mó em T.

Em T. cho biết, trưa ngày 10/5, bên nhà hàng xóm có đám cưới, mở nhạc rất lớn, bố của em có dự tại đám cưới này, còn mẹ em làm công nhân ở khu công nghiệp nên em chỉ ở nhà một mình. Tuy nhiên, sau khi bố đi đám cưới xong định về nghỉ ngơi thì ông Dũng sang nhà rủ đi nhậu tiếp.

Khoảng 10 phút sau, ông Dũng bất ngờ ôm, sờ mó nhiều nơi nhạy cảm trên cơ thể T. Lúc này, do quá hoảng sợ nên T. lấy hết sức đạp ông Dũng ra ngoài, đồng thời vừa bỏ chạy vừa la lớn. Do nhạc đám cưới to quá nên không ai nghe thấy tiếng T. kêu la.

Theo người thân của nạn nhân tố bị công an xã sàm sỡ , chiều ngày hôm sau, ông Dũng và một số người hàng xóm sang xin lỗi và nói do say rượu.

Tiếp đó, khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, ông Dũng đã thừa nhận có hành vi sàm sỡ.