3 người trong gia đình tử vong bất thường ở Cà Mau

Chiều 5/4, UBND thị trấn Cầu Đôi Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đã có thông tin về vụ việc phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong.



Theo đó, khoảng 8h40 sáng cùng ngày, UBND thị trấn Cái Đôi Vàm nhận được tin báo về việc 3 người tử vong tại nhà trên địa bàn thị trấn.

Khu vực phát hiện vụ việc.

Thời điểm đó, ông Trần Văn Hường (SN 1956, trú tại hóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm) phát hiện vợ mình là bà Nguyễn Ngọc Xứng (SN 1964) cùng con gái ông là chị Trần Thị Mộng Tuyền (SN 1989) và cháu ngoại Phan Mạnh Tiến (SN 2016, con chị Tuyền) đã tử vong, thi thể nằm trên vũng máu tại nhà sau ông Hường.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an huyện khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp với công an huyện Phú Tân cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

