23 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia

Cụ thể, 23 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia gồm:



Trống đồng được tìm thấy ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.



1- Trống đồng Gia Phú (Niên đại: Văn hóa Đông Sơn, thế kỷ III - II trước Công nguyên; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai).

2- Thạp đồng Văn hóa Đông Sơn (Niên đại: Thế kỷ III - II trước Công nguyên; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh).

3- Mặt nạ vàng Giồng Lớn (Niên đại: Thế kỷ I trước Công nguyên - thế kỷ II sau Công nguyên; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

4- Sưu tập qua đồng Long Giao (Niên đại: Thế kỷ I - III; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai).

5- Phù điêu Phật Linh Sơn Bắc (Niên đại: Thế kỷ III - IV; hiện lưu giữ tại Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang).

6- Nhẫn Nandin Giồng Cát (Niên đại: Thế kỷ V; hiện lưu giữ tại Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang).

7- Tượng Thần Vishnu Bình Hòa (Niên đại: Khoảng thế kỷ VI - VII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai).

8- Sưu tập vàng lá chạm khắc hình voi Gò Thành (Niên đại: Thế kỷ VI - VIII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Tiền Giang).

9- Đài thờ Mỹ Sơn A10 (Niên đại: Thế kỷ IX - X; hiện lưu giữ tại đền A10, khu đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

10- Lá đề chim phượng Hoàng thành Thăng Long (Niên đại: Thế kỷ XI; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội).

11- Sưu tập gốm men trắng An Biên (Niên đại: Thế kỷ XI - XII; hiện lưu giữ trong Sưu tập tư nhân An Biên, thành phố Hải Phòng).

12- Phù điêu Thần Hộ pháp Mả Chùa (Niên đại: Thế kỷ XII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Định).

13- Thống gốm hoa nâu An Sinh (Niên đại: Thế kỷ XIII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh).

14. Thạp gốm hoa nâu thời Trần (Niên đại: Thế kỷ XIII - XIV; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh).

15- Bàn thờ Phật bằng đá chùa Xuân Lũng (Niên đại: Thế kỷ XIV; hiện lưu giữ tại chùa Xuân Lũng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

16- Hai bát sứ ngự dụng Hoàng thành Thăng Long (Niên đại: Thế kỷ XV; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội).

17- Bình gốm men vẽ nhiều màu (Niên đại: Thế kỷ XV; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh).

18- Tháp đất nung đền An Xá (Niên đại: Thế kỷ XVI - XVII; hiện lưu giữ tại đền An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên).

19- Cây hương chùa Tứ Kỳ (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

20- Hương án chùa Keo (Thái Bình) (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

21- Ấn “Hoàng đế Tôn thân chi bảo” (Niên đại: Năm 1827; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

22- Mộc bản sách “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” (Niên đại: Năm 1885; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh).

23- Bộ sưu tập bản phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam của Họa sĩ Bùi Trang Chước (Niên đại: Năm 1953 - 1955; hiện lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ).