Hành trình phá án: Bắn chết thầy cúng vì nghi “thả ma” làm bố ốm nặng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h45 ngày 5/9/2015, Công an tỉnh Yên Bái, nhận tin báo về vụ ông Vàng Xú Rùa (SN 1940) trong khi đang ngồi ăn cơm với gia đình thì bất ngờ bị bắn chết xảy ra tại bản Lả Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do nghi can sử dụng súng tự chế gây án. Vợ nạn nhân Vàng Xú Rùa là bà Vàng thị Chư người chứng kiến vụ việc do hoảng loạn không cung cấp được nhiều thông tin cho cán bộ điều tra. Trong khi đó, công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi cũng gặp nhiều khó khăn. Quá trình rà soát, lực lượng đánh án tập trung vào những mâu thuẫn của nạn nhân Rùa. Rùa làm nghề thầy cúng nên nhiều khả năng vụ án liên quan đến “ma chài”. Rất có thể, người dân do bị bệnh tật, đã đổ lỗi cho Rùa. Trong số đối tượng rà soát, các trinh sát tập trung vào trường hợp của gia đình Vàng A Sinh (SN 1988 ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải). Trong vài năm trở lại đây, trong dòng họ của Sinh có một số người bị chết. Bố Sinh bị bệnh nhiều năm nay đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không rõ nguyên nhân. Cùng vào thời điểm này, trong dư luận có thông tin ông Rùa biết “thả ma”. Lần theo thông tin quan trọng này, các điều tra viên phát hiện đối tượng Sinh có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường sau khi ông Rùa chết. Lập tức, Sinh bị Công an triệu tập để lấy lời khai. Trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Sinh đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Sinh khai nhận, vì trong gia đình thường xuyên ốm đau, Sinh nghĩ rằng việc xảy ra là do gia đình ông Rùa "thả ma" nên nảy sinh ý định giết ông Rùa. Thực hiện ý định trên, 19h30 ngày 5/9/2015, Sinh cầm khẩu súng kíp đã nạp sẵn đạn đi từ quán bán hàng của gia đình đến nhà ông Rùa. Qua ánh điện, Sinh nhìn thấy ông Rùa đang ngồi ở bàn ăn cơm cùng vợ là bà Chư. Qua lỗ hổng ở đầu nhà, Sinh dùng súng bắn vào đầu nạn nhân. Trên đường bỏ chạy, Sinh đã giấu khẩu súng vào một bụi cây bên khu rừng sau nhà. Sau khi khai nhận, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến nơi Sinh cất giấu để tìm tang vật vụ án. Gây án xong, Sinh quay về quán bán hàng nằm ngủ cho đến 21h cùng ngày thì nghe thấy tiếng loa thông báo mời ra cộng đồng của bản họp thì anh ta cũng có mặt. Trong khi mọi người đang họp thì Sinh bỏ về trước và đến nhà ông Rùa thì biết ông Rùa đã chết nên vô cùng lo sợ. Ngày 22/9/2015, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vàng A Sinh (SN 1988) ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải về hành vi giết người. >>> Xem thêm video: Gái xinh chết thảm vì từ chối quan hệ với kẻ khát tình máu lạnh. Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h45 ngày 5/9/2015, Công an tỉnh Yên Bái, nhận tin báo về vụ ông Vàng Xú Rùa (SN 1940) trong khi đang ngồi ăn cơm với gia đình thì bất ngờ bị bắn chết xảy ra tại bản Lả Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do nghi can sử dụng súng tự chế gây án. Vợ nạn nhân Vàng Xú Rùa là bà Vàng thị Chư người chứng kiến vụ việc do hoảng loạn không cung cấp được nhiều thông tin cho cán bộ điều tra. Trong khi đó, công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi cũng gặp nhiều khó khăn. Quá trình rà soát, lực lượng đánh án tập trung vào những mâu thuẫn của nạn nhân Rùa. Rùa làm nghề thầy cúng nên nhiều khả năng vụ án liên quan đến “ma chài”. Rất có thể, người dân do bị bệnh tật, đã đổ lỗi cho Rùa. Trong số đối tượng rà soát, các trinh sát tập trung vào trường hợp của gia đình Vàng A Sinh (SN 1988 ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải). Trong vài năm trở lại đây, trong dòng họ của Sinh có một số người bị chết. Bố Sinh bị bệnh nhiều năm nay đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không rõ nguyên nhân. Cùng vào thời điểm này, trong dư luận có thông tin ông Rùa biết “thả ma”. Lần theo thông tin quan trọng này, các điều tra viên phát hiện đối tượng Sinh có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường sau khi ông Rùa chết. Lập tức, Sinh bị Công an triệu tập để lấy lời khai. Trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Sinh đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Sinh khai nhận, vì trong gia đình thường xuyên ốm đau, Sinh nghĩ rằng việc xảy ra là do gia đình ông Rùa "thả ma" nên nảy sinh ý định giết ông Rùa. Thực hiện ý định trên, 19h30 ngày 5/9/2015, Sinh cầm khẩu súng kíp đã nạp sẵn đạn đi từ quán bán hàng của gia đình đến nhà ông Rùa. Qua ánh điện, Sinh nhìn thấy ông Rùa đang ngồi ở bàn ăn cơm cùng vợ là bà Chư. Qua lỗ hổng ở đầu nhà, Sinh dùng súng bắn vào đầu nạn nhân. Trên đường bỏ chạy, Sinh đã giấu khẩu súng vào một bụi cây bên khu rừng sau nhà. Sau khi khai nhận, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến nơi Sinh cất giấu để tìm tang vật vụ án. Gây án xong, Sinh quay về quán bán hàng nằm ngủ cho đến 21h cùng ngày thì nghe thấy tiếng loa thông báo mời ra cộng đồng của bản họp thì anh ta cũng có mặt. Trong khi mọi người đang họp thì Sinh bỏ về trước và đến nhà ông Rùa thì biết ông Rùa đã chết nên vô cùng lo sợ. Ngày 22/9/2015, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vàng A Sinh (SN 1988) ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải về hành vi giết người. >>> Xem thêm video: Gái xinh chết thảm vì từ chối quan hệ với kẻ khát tình máu lạnh. Nguồn: ANTV.