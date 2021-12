Hành trình phá án: Cụ ông trông chùa tử vong, miệng bị nhét giẻ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h20 ngày 16/11/2016, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà, Hải Dương nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện ông Nguyễn Hữu Kích (SN 1940, trú tại thôn Cổ Chẩm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà) - người trông chùa Minh Giám ở xã Việt Hồng tử vong tại chùa, miệng bị nhét giẻ. Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân có 2 vết thương ở cổ và vết thương ở sườn, mồm bị nhét giẻ. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu được 2 con dao và một đoạn típ sắt. Cơ quan CSĐT xác định, cửa chùa gian Tam Bảo bị mở và bị mất một hòm công đức cùng hai chiếc điện thoại di động của ông Kích; tủ đựng sách kinh bị lục soát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã đưa vào tầm ngắm 5 nhóm đối tượng nhưng nổi lên là nhóm đối tượng Nguyễn Hữu Sơn (SN 2001) và Nguyễn Huy Dương (SN 2002) đều trú ở xã Việt Hồng. (Ảnh: Nguyễn Hữu Sơn trái và Nguyễn Huy Dương phải). Qua rà soát, Cơ quan CSĐT xác định đêm ngày 15/11/2016, nhóm đối tượng trên có mặt tại khu vực chùa Minh Giám; sáng ngày 16/11/2016, Sơn và Dương có mặt tại hiện trường. Thấy lực lượng Công an có mặt tại hiện trường, các đối tượng thuê xe taxi lên thị trấn Tiền Trung, TP Hải Dương. Từ thông tin lái xe taxi cung cấp, khi trả tiền đối tượng có rất nhiều tiền gồm các mệnh giá khác nhau chủ yếu là tiền lẻ kết hợp với nguồn tin trinh sát kỹ thuật của PC45, Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Thanh Hà xác định đây là hai đối tượng gây ra vụ án. Tổ công tác đã bắt được hai đối tượng tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT thu giữ hai chiếc điện thoại di động của nạn nhân; 550.000 đồng trong túi của Sơn; 270.000 đồng trong balo của hai đối tượng (tiền mệnh giá chủ yếu 1000 – 2000 đồng). Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, do cần tiền chơi game, biết trong chùa Minh Giám (thôn Cổ Chẩm) có tiền công đức, ngày 13/11/2016, Sơn và Dương bàn nhau vào chùa đánh ông Nguyễn Hữu Kích trông nom ở đây để lấy tiền, tài sản. (Đối tượng Nguyễn Huy Dương) Khoảng 20h30 ngày 15/11/2016, sau khi chơi game ở quán của chị Nguyễn Thị Hiền (cùng xã), Dương và Sơn mang theo tuýp sắt và một con dao gọt hoa quả đi bộ đến chùa Minh Giám, gọi ông Kích mở cửa xin ngủ nhờ. Sơn và Dương vào ngồi xem ti vi khoảng 30 phút thì lên giường ngủ. Đến 22h30, thấy ông Kích đã ngủ, Sơn cầm vỏ chăn trùm lên mặt ông Kích. Khi ông Kích vùng dậy, Sơn dùng tay ghì cổ, quật ông Kích ngã xuống nền nhà rồi lấy then cửa sắt vụt vào thắt lưng ông. Ông Kích tiếp tục đứng dậy định chạy thì bị Sơn và Dương vật ngã xuống nền nhà. 2 đối tượng này dùng chân đè lên cổ, ngực, lấy giẻ lau nhét vào mồm và dùng tuýp sắt vụt vào vùng cổ sau gáy ông Kích làm ông chết do ngạt, chấn thương đầu, gãy vỡ đốt sống cổ. Sau khi ông Kích chết, Sơn và Dương chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại di động, 1 đèn pin, 1,6 triệu đồng tiền công đức trong chùa rồi bỏ trốn lên Hà Nội. Ngày 30/5/2017, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt Nguyễn Hữu Sơn Nguyễn Huy Dương mỗi người 12 năm tù về tội giết người, cướp tài sản. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

