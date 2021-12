Hành trình phá án: Bí ẩn thiếu nữ 15 tuổi bị hiếp, vứt xuống giếng

Theo tài liệu điều tra, sáng 2/11/2011, ông Đỗ Văn Nghiệp, trú tại thôn 7, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk vào rẫy cà phê của mình tại buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk, tình cờ khi múc nước phát hiện dưới giếng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Qua kiểm tra nhìn thấy bên dưới mặt nước nổi lên một bao tải trắng nghi là xác thú vật. Sau khi ông Nghiệp cùng người thân đến vớt bao tải từ dưới giếng lên và mở ra, bất ngờ phát hiện bên trong có một xác người đang trong thời kỳ phân hủy... Sự việc được cấp báo cho cơ quan Công an Đắk Lắk và tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, truy tìm tung tích nạn nhân. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nạn nhân là cháu gái Nguyễn Thị Quỳnh Hương (15 tuổi), trú tại thôn Tân Hà 4, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk, đã được gia đình báo mất tích từ ngày 19/5, nhưng không rõ đi đâu. Sau khi xác định nạn nhân bị giết ném xác xuống giếng, Cơ quan CSĐT Công an Đắk Lắk đã thành lập chuyên án điều tra và huy động lực lượng khẩn trương làm rõ các mối quan hệ của nạn nhân. Từ thông tin người nhà nạn nhân cho biết, sau buổi học về, cháu Hương có xin gia đình đi đến chỗ bạn rồi sau đó biệt tăm luôn. Tìm hiểu những người bạn thân thiết với cháu Hương cũng như học sinh ở trường thì không có ai hẹn hò, liên lạc với nạn nhân hôm ấy. Tuy nhiên, qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát và điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Cư M'gar và Công an thị xã Buôn Hồ đã xác định, có một đối tượng tên Nguyễn Quốc Diễn (19 tuổi, trú ở Buôn Hồ, Đắk Lắk) có tình tiết liên quan trong ngày xảy ra vụ án giết cháu Hương. Được biết, Diễn ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các trinh sát, điều tra viên đã lập tức lên đường và mất gần 2 ngày truy tìm khắp Tp Nha Trang, mới phát hiện được Diễn đang ở tại một quán nhậu trên đường 3-2, phường Phước Long, Tp Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh minh họa) Lúc đầu Diễn chối tội, cho rằng mình vô can trong vụ án này, nhưng qua đấu tranh, thuyết phục, Diễn đã khai nhận thủ phạm chính trong vụ án này là Nguyễn Hoài Thương (17 tuổi) cùng trú ở Buôn Hồ, Đắk Lắk. Các trinh sát đưa Diễn về nhà và khẩn trương triển khai lực lượng nhanh chóng tiếp cận tên Thương để đấu tranh. Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập và biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, cuối cùng Nguyễn Hoài Thương đã cúi đầu khai nhận tội ác của mình đã gây ra với cháu Hương. Thương khai rằng bản thân có quen biết với cháu Hương và giữa hai người nảy sinh tình cảm thân mật. Trước đây Hương có mượn Thương gần 3 triệu đồng để mua sắm một số vật dụng cá nhân. Ngày 19/5/2011, Thương mượn máy điện thoại của Diễn gọi cho Hương hẹn gặp để đòi tiền. Sau buổi học, Hương đi xe máy đến gặp Thương và được Thương chở vào trong khu rẫy huyện đội Hà Lan, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk để tâm sự. Tại đây, Thương hỏi tiền cháu Hương nhưng không có nên dùng cùi chỏ đánh vào gáy làm Hương gục xuống rồi tiếp tục lao vào bóp cổ cô bé cho đến chết. Thấy Hương nằm bất động, Thương bế Hương vào trong khu rẫy khuất và thực hiện hành vi giao cấu. Gây án xong, Thương lấy xe máy, tài sản dây chuyền, nhẫn vàng, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động… của Hương rồi chạy về kể lại sự việc cho Diễn, bạn thân biết. Lập tức Diễn và Thương bàn chuyện giấu xác của Hương để phi tang. Lúc này, Diễn cùng Thương quay lại khu rẫy, bỏ xác cháu Hương vào bao tải chở đến rẫy ông Nghiệp cách đó khoảng 2km ném xuống giếng để phi tang. Sau đó, Thương mang tài sản cướp được của bé Hương đem bán còn xe máy Thương tháo biển số ném xuống một giếng nước khác ở thị xã Buôn Hồ. Tháng 7/2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án Nguyễn Hoài Thương mức án 18 năm tù giam về tội giết người, 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tuy nhiên do bị can chưa đủ tuổi thành niên nên tổng mức án mà Nguyễn Hoài Thương phải chấp hành là 18 năm tù giam; bị can buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 120 triệu đồng. Bị can Nguyễn Quốc Diễn bị phạt 18 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

