Hành trình phá án: Thảm sát cả gia đình người yêu trong ngày ra mắt

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h30 ngày 23/12/2012, người dân ở tổ 17, phố Doãn Khuê, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình (Thái Bình) bàng hoàng khi nghe tiếng kêu khóc phát ra từ số nhà 05/14, ngách 9. Khi bà con chạy tới nơi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Cả gia đình gồm: Chồng là ông Nguyễn Anh Tòa, 71 tuổi, đại tá quân đội, 40 năm tuổi Đảng, vợ là bà Đoàn Thị Cún, 64 tuổi, con gái là chị Nguyễn Thị Minh Tâm, 33 tuổi, giáo viên Trường THCS Bình Nguyên, huyện Kiến Xương đã bị kẻ thủ ác dùng vật cứng đập vỡ đầu, dùng dây thắt cổ đến chết trên giường ngủ ở phòng ngủ tầng 1 và tầng 2. Ngày 24/12/2012, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát, thì lọt thỏm trong góc nhà, một người đàn bà gầy gò, tiều tuỵ khóc nấc không thành tiếng. Đó là bà Đoàn Thị Phượng, em gái của bà Đoàn Thị Cún, người đã mang rau từ quê lên biếu anh chị, nhưng gọi mãi mà vẫn cửa đóng, then cài, không thấy chị mình đâu, bà lặng lẽ ra về với suy nghĩ chắc anh chị mình đi khám bệnh. Trong nỗi đau đớn tột cùng, bà Phượng nói giọng ngắt quãng: "Khoảng 20h45 ngày 23/12/2012, cả gia đình tôi đang ngồi xem tivi thì bất ngờ có người chạy vào nhà báo tin dữ. Vội vàng chạy ra tới nơi, tôi gần như muốn ngất khi nhìn thấy thảm cảnh chị gái cùng chồng và cô cháu gái của tôi đã chết". Một số bà con cùng dãy nhà cho biết, ông Tòa đã bị bệnh nhiều năm nay, rất khó khăn trong việc đi lại. Ông bà sống giản dị, hiền lành, hòa nhã với hàng xóm nên được mọi người yêu quý... Bản thân chị Tâm hiện là giáo viên dạy nhạc của trường THCS Bình Nguyên, huyện Kiến Xương và đang theo học lớp Đại học tại chức của trường Cao đẳng sư phạm Nhạc họa Trung ương. Chị Tâm trước đây đã có một đời chồng, sinh được hai con trai, cháu lớn năm nay 9 tuổi, cháu bé 5 tuổi. Nhưng do không hợp nhau trong đời sống vợ chồng nên năm 2010, vợ chồng chị đã chia tay. Hiện tại, hai người con của chị Tâm sống cùng bà nội. Do gia đình cũng nhiều lần động viên chị Tâm nếu tìm được hạnh phúc mới thì nên đi bước nữa. Thời gian gần đây, chị Tâm đã có quan hệ thân thiết với đối tượng Lê Thanh Đại, SN 1981, trú quán tại tổ 15, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Có thông tin cho biết, ngày 22/12/2012, chị Tâm có đưa Đại về nhà bố mẹ chơi nhưng sau khi vụ án xảy ra, không ai nhìn thấy Đại đâu. Ngay lập tức, thông tin về vụ trọng án được cấp báo tới Công an thành phố và Công an tỉnh Thái Bình, cơ quan Công an đã rà soát mối quan hệ của các nạn nhân, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Lê Thanh Đại. Đối tượng này đã có hai tiền án 9 tháng và 9 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đại là bạn mới quen của chị Nguyễn Thị Minh Tâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 1h sáng 24/12/2012, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Lê Thanh Đại, thu giữ một xe máy Wave honda, một máy tính xách tay, một điện thoại di động tại nhà nghỉ Hưng Thuyết ở xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ. Tất cả tài sản này đều là do Đại cướp được của gia đình chị Tâm. Ngay lập tức, đối tượng trên được triệu tập về cơ quan điều tra để làm rõ. Biết là không thể nào chối cãi được, Lê Thanh Đại đã cúi đầu khai nhận tội lỗi. Cách đây khoảng một tháng, thông qua một số bạn tù cũ ở Trại giam Ninh Khánh, Đại đã quen biết chị Nguyễn Thị Minh Tâm và biết chị Tâm đã ly hôn chồng, Đại đã ngọt nhạt tán tỉnh, sau đó hai người đã có quan hệ yêu đương và sống như vợ chồng tại một phòng trọ ở phường Phú Khánh, TP Thái Bình. Tuy nhiên, khác với mong muốn của một người phụ nữ đã qua một lần đò, luôn mơ ước một mái ấm gia đình, mục đích của Đại khi quan hệ với chị Tâm chỉ là để rình cơ hội cướp tài sản. Mặc dù đã từng được chị Tâm một vài lần dẫn về nhà giới thiệu với bố mẹ nhưng hắn không hề trân trọng những tình cảm người yêu dành cho mình, mà trong cái đầu đen tối của hắn luôn thường trực một suy nghĩ sẽ gây án để cướp tài sản. Ngày 22/12/2012, chị Tâm đưa Đại về nhà bố mẹ mình chơi, biết đây là cơ hội thuận lợi để ra tay, sau khi ăn cơm nước xong, Đại đã dùng một chiếc chân tủ bằng gỗ đập nhiều nhát vào đầu chị Tâm làm chị gục xuống giường. Thấy trên tầng có tiếng động mạnh, mẹ chị Tâm là bà Đoàn Thị Cún lên xem sao thì bị Đại tiếp tục dùng chân tủ gỗ đánh liên tiếp vào đầu và dùng tay bóp cổ bà cho đến chết. Để bịt đầu mối, tên sát nhân cuồng bạo chạy xuống tầng 1, tiếp tục dùng chiếc chân tủ gỗ đập vào đầu ông Nguyễn Anh Tòa, dùng dây điện xiết cổ ông khiến ông Tòa tử vong. Thực hiện xong hành vi phạm tội, Lê Thanh Đại điềm tĩnh rửa chân tay, thay quần áo. Đến 23h cùng ngày, hắn lấy xe máy, 2 điện thoại di động, máy tính xách tay và một số giấy tờ của gia đình ông Tòa rồi trốn khỏi nơi gây án. Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, trước khi gây ra vụ thảm sát với gia đình chị Nguyễn Thị Minh Tâm, đối tượng Lê Thanh Đại đã từng có có hai tiền án 9 tháng và 9 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Mặc dù được lớn lên trong một gia đình hết sức gia giáo, cơ bản, được người bố công tác trong quân đội thường xuyên uốn nắn, dạy dỗ, thế nhưng, dường như những gì Đại làm lại hoàn toàn ngược lại. Tháng 5/2013, TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt mức án tử hình với sát thủ máu lạnh Lê Thanh Đại với 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

