Hành trình phá án: Hiếp dâm bất thành, thảm sát cả nhà “người trong mộng“

Theo hồ sơ vụ án, đêm 9/8/2016, anh Tẩn Ông Nải (SN 1994 trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) điện báo đến Công an xã Trịnh Tường trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khủng khiếp. Khoảng 6h sáng 9/8/2016, anh Nải đi làm thuê cùng với bố mẹ đẻ, ở nhà chỉ có vợ, con và cháu gồm chị Tẩn Tả Mẩy (SN 1994), Tẩn Mai Phương (SN 2014), Tẩn Thúy Vân (SN 2016) và Tẩn Thùy Chi (SN 2010). Đến khoảng 21h30 cùng ngày, anh Nải cùng mẹ về đến nhà thì không thấy vợ, con, cháu; cửa nhà và cửa bếp đều cài chốt bên trong. Anh Nải dùng dao đẩy chốt cửa phía sau của gian bếp để vào nhà thì thấy bên trong gian bếp có 1 khẩu súng kíp đã lên đạn, nòng súng chĩa ra phía cửa. Căn nhà bị xáo trộn đồ đạc như có kẻ đột nhập trộm cắp tài sản. Nghĩ có chuyện chẳng lành, anh Nải đi xung quanh kiểm tra thì phát hiện con chó của gia đình bị chém vào vùng cổ nằm ở vườn trước nhà. Xa hơn, anh Nải phát hiện con gái lớn là Tẩn Mai Phương chết, nằm ở khe suối và có một số hòn đá xếp đè lên người. Sau khi tìm kiếm không thấy vợ, con gái mới đẻ và cháu gái đâu, anh Nải đã điện báo cho Công an xã và cho rằng họ cũng bị sát hại. Tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS và Công an Bát Xát đã triển khai lực lượng khoanh vùng bảo vệ hiện trường, tổ chức truy tìm và phát hiện thêm 3 nạn nhân còn lại gồm Tẩn Tả Mẩy, Tẩn Thúy Vân và Tẩn Thùy Chi. Trong khi đó, thi thể của chị Tẩn Tả Mẩy bị dìm dưới ao nước trước nhà, thi thể của 2 cháu Vân và Chi cũng bị dìm chết ở các vị trí khác nhau trong lòng khe suối gần đó, trên thi thể các nhạn nhân đều có các hòn đá xếp đè lên. Qua công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ phạm đã sát hại 4 người trong cùng một gia đình, trong đó có 3 trẻ em và lục soát lấy được một số tài sản của các nạn nhân. Ngoài ra, thủ phạm còn gài bẫy bằng súng kíp tự chế nhằm mục đích sát hại các thành viên khác trong gia đình nạn nhân. Vụ án xảy ra ở vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt với 100% là người dân tộc Dao sinh sống. Hiện trường vụ án rất phức tạp, rộng lớn, đồng thời bị xáo trộn bởi các hoạt động tìm kiếm của chính gia đình bị hại. Ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết mưa to. Vì vậy, công tác khám nghiệm, thu thập dấu vết, đánh giá chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến điều tra vụ án. Qua công tác rà soát, sàng lọc nhanh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, công an thấy nổi lên đối tượng Tẩn Láo Lở (SN 1992) trú cùng thôn Phìn Ngan. Tẩn Lảo Lở và anh Tẩn Ông Nải chơi thân với nhau từ khi còn chưa lập gia đình. Tháng 9/2013, anh Tẩn Ông Nải lấy chị Tẩn Tả Mẩy và đưa về sinh sống cùng bố mẹ đẻ ở thôn Phìn Ngan, lúc này Tẩn Láo Lở cũng lấy vợ và cả 2 vẫn chơi với nhau. Khoảng 1 tháng sau, Tẩn Láo Lở có qua nhà Tẩn Ông Nải chơi, hôm đó chỉ có một mình chị Tẩn Tả Mẩy ở nhà. Lợi dụng không có ai, Tẩn Láo Lở cưỡng ép, đòi chị Mẩy cho quan hệ tình dục nhưng bị chống cự nên không thực hiện được hành vi. Toàn bộ sự việc trên đã được chị Mẩy kể cho chồng và gia đình biết. Sau đó gia đình Tẩn Láo Lở phải bồi thường cho gia đình anh Tẩn Ông Nải 1 con trâu theo tục lệ người Dao. Cũng từ đó tình cảm giữa 2 gia đình không còn được như trước. Từ thông tin trên, ngay lập tức các mũi trinh sát được chỉ đạo tập trung xác minh về đối tượng Tẩn Láo Lở. Thời điểm vụ án xảy ra, đối tượng này cũng bỏ đi khỏi nơi cư trú. Khi đi đối tượng có mang theo 1 con dao nhọn, 1 khẩu súng kíp và một số đồ dùng cá nhân. Những người thân của Lở không biết Lở đi đâu làm gì. Nhận định Tẩn Láo Lở có động cơ gây án và đã bỏ trốn khỏi địa phương nên các lực lượng của Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bát Xát đã được huy động tối đa, phối hợp với Cục Công an Hà Khẩu, huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), Bộ đội biên phòng tỉnh Lao Cai, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới để mở rộng điều tra, truy bắt. Ngay những ngày đầu gây án, Tẩn Láo Lở đã lấy trộm điện thoại của người dân và giả làm nhân chứng gọi điện cung cấp cho dân quân ở xã giáp ranh về việc phát hiện một người lạ mặt đang lẩn trốn ở hang đá trong rừng. Sau này, Lở khai gã làm việc đó nhằm mục đích tìm hiểu hoạt động của các lực lượng truy bắt. Thậm chí khi đã bị phát hiện giả danh, Lở vẫn tiếp tục gọi điện cung cấp địa chỉ giả, đề nghị được đầu thú và xin lực lượng Công an đến đón nhằm đánh lạc hướng. Từ việc phân tích đặc điểm tâm lý, sở trường và hoạt động của đối tượng trong quá trình lẩn trốn, ban chuyên án đã chỉ đạo trinh sát kiên trì bám sát địa bàn, truy xét liên tục theo các dấu vết của đối tượng. Ngoài ra ban chuyên án còn tổ chức tuần tra, đón lõng nhằm thu hẹp địa bàn hoạt động cũng như ngăn chặn không cho đối tượng có cơ hội trộm cắp đồ dùng, thực phẩm hoặc trốn sang Trung Quốc và di chuyển sang địa bàn khác. Với hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng truy bắt đã có một số lần tiếp cận được đối tượng, xong do sự thông thạo địa bàn và biệt tài sống trong rừng núi nên Lở đã vài lần trốn thoát. Tuy nhiên, đối tượng cũng đã gặp nhiều khó khăn khi liên tục bị truy đuổi, địa bàn hoạt động ngày càng bị thu hẹp. Mặt khác lực lượng Công an cũng tác động tư tưởng bố, mẹ, anh em ruột của Lở khiến đối tượng đã bị dao động và tìm cách kết nối với gia đình để được giúp đỡ. Nắm được điều đó, Ban chuyên án đã lên kế hoạch tạo sơ hở cho đối tượng có cơ hội về nhà nhận đồ tiếp tế rồi tổ chức bắt giữ. Theo đúng kế hoạch, đêm 4/9/2016 khi Tẩn Láo Lở bí mật trở về nhà đã bị lực lượng trinh sát nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công. Tại cơ quan Công an, Lở khai nhận, vào chiều 9/8/2016, Lở đi ra suối để bắt rùa đá đem bán kiếm tiền. Hắn đi men theo bờ suối, hướng đi lên thượng nguồn thì gặp chị Tẩn Tả Mẩy (SN 1994, trú cùng thôn) đang chăn trâu ở gần đó nên chào hỏi xã giao. Trong lúc nói chuyện, chị Mẩy nói chồng mình đã đi làm trên nương. Hai người nói chuyện một lúc thì nảy sinh mâu thuẫn, trong lúc cãi vã, Lở dùng gậy đánh vào đầu chị Mẩy. Bị Lở đánh tới tấp, chị Mẩy kêu cứu rồi ôm đầu bê bết máu bỏ chạy. Lở hung hãn đuổi theo đến bờ ao thì túm được áo Mẩy. Lở dìm chị Mẩy xuống ao nước đến khi thấy chị không còn cựa quậy mới thôi. Sau đó, hắn lấy đá ở xung quanh đè lên xác nạn nhân để phi tang thì cháu Tẩn Thùy Chi (6 tuổi, cháu chị Mẩy) và Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con chị Mẩy) đi tới. Sợ bị 2 cháu bé nói cho người khác biết sự việc, Lở rủ 2 cháu vào rừng hái quả. Hắn dắt 2 đứa bé đi sâu vào trong núi, lội qua con suối, Lở còn cõng cả 2 cháu đi qua. Tại đây, Lở ra tay sát hại cả 2, dìm xuống suối rồi dùng đá đè lên người. Chưa dừng lại ở đó, hắn quay về nhà bế cháu bé sơ sinh mới được 27 ngày tuổi ném xuống khe suối cách nhà chị Mẩy chỉ 100m. Sau khi gây án, Lở quay lại nhà chị Mẩy lục soát tài sản, lấy được 700.000 đồng và một số đồng bạc. Trước khi bỏ trốn, hắn lắp đạn vào súng kíp rồi gài bẫy ở cửa ra vào với mục đích sát hại nốt chồng chị Mẩy là anh Tẩn Ông Nải khi anh này mở cửa vào nhà. Với tội ác đã gây ra, ngày 25/12/2016, Tẩn Láo Lở đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên phạt mức án tử hình.

