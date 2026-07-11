Tuyến đường “chết về đêm” thay đổi sau những đêm trắng của CSGT

Hàng loạt vụ TNGT chết người giữa đêm khuya khiến người dân khiếp sợ đã thay đổi rõ rệt sau những “đêm trắng” tuần tra của CSGT

Tuyến đường Lò Lu (phường Long Trường, TP HCM) thuộc trách nhiệm tuần tra, kiểm soát của Đội CSGT Rạch Chiếc, phòng CSGT (PC 08 - Công an TP HCM) thời gian gần đây trở thành nổi “khiếp sợ” của người dân địa phương khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng gây thương vong lớn và thiệt hại tài sản.

CSGT Đội Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Long Trường suốt đêm xử lý vi phạm trên đường Lò Lu.

Theo CSGT Rạch Chiếc, chỉ từ cuối năm 2025 đến nay, tuyến đường này xảy ra 3 vụ tài năng, làm chết 2 người và bị thương 2 người. Điều đáng nói là hầu hết các vụ tai nạn phần lớn do xe máy tự gây ra và tất cả đều xảy ra trong khung giờ nửa đêm về sáng.

“Đây là thời điểm đường vắng, tầm nhìn hạn chế, lái xe chủ quan, chạy tốc độ cao và bị phạm nồng độ cồn. Ngoài ra hệ thống hạ tầng như thiếu đèn chiếu sáng, mặt đường gồ ghề... chưa đảm bảo cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng”, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc thông tin.

Xác định được nguyên nhân, chỉ huy Đội Rạch Chiếc đã báo cáo Lãnh đạo PC08 và thực hiện kế hoạch phối hợp với Công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý trật tự ATGT bất kể thời gian trên tuyến đường Lò Lu và các tuyến đường Đội đảm trách.

“Đến nay, tình hình trật tự ATGT tuyến đường này đã cải thiện rõ rệt. Các khuyết tật về hạ tầng cũng đã được các đơn vị liên quan xử lý nhằm đảm bảo tuyệt đối ATGT”, Thượng tá Tâm cho biết.

CSGT xử lý vi phạm trên tuyến ĐT743

Ngoài ra, các tuyến đường huyết mạch như QL13, ĐT743 (Bình Dương cũ) do Đội Rạch Chiếc, Đội CSGT Bình Triệu và Trạm CSGT Tây Bắc (PC08, Công an TP HCM) đảm trách cũng từng được xem là đặc biệt phức tạp về ATGT do tấp nập xe tải, container, xe bồn, ô tô và xe máy lưu thông suốt ngày đêm cũng đã được những đơn vị nói trên phối hợp Công an địa phương liên tục tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm... nên đến nay đã ổn định, trật tự ATGT bảo đảm theo đúng yêu cầu của Ban giám đốc và lãnh đạo PC08, Công an TP HCM.

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