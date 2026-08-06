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Xã hội

Hàng chục ô tô thủng lốp do cán phải mảnh sắt trên cao tốc đi qua Gia Lai

Nhiều mảnh sắt phế liệu rơi vãi trên tuyến cao tốc đi qua các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khiến hàng chục ô tô bị thủng lốp.

Hà Ngọc Chính-H.Đại

Rạng sáng 6/8, trung tâm Quản lý, vận hành tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh nhận được phản ánh nhiều phương tiện bị thủng, nổ lốp khi lưu thông ở đoạn cao tốc Gia Lai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tuần đường đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường. Kết quả kiểm tra xác nhận có rất nhiều mảnh sắt nhỏ, nhọn rơi trên mặt đường.

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Ô tô thủng lốp do cán phải mảnh sắt trên cao tốc qua địa bàn Hoài Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Hiện, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) đang phối hợp cùng với lực lượng chức năng thu gom, xử lý tình trạng mảnh sắt nhọn rơi vãi trên mặt đường cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh. Rất may sự cố nghiêm trọng này không gây thiệt hại về người.

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Mảnh sắt được phát hiện rải rác dọc tuyến cao tốc qua Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Tình trạng này xảy ra trên làn đường di chuyển hướng Bắc - Nam, đoạn đường từ Km 1208 đến Km 1277, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Nhiều phương tiện qua đoạn đường trên bị thủng lốp, thậm chí làm một số phương tiện bị nổ lốp, phải giảm tốc độ hoặc dừng khẩn cấp để xử lý.

Đến trưa 6/8, đơn vị quản lý vận hành tuyến đường vẫn đang tổ chức lực lượng thu gom các mảnh sắt, vật thể sắc nhọn trên mặt đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, tình trạng rơi vãi mảnh sắt cũng xảy ra tại một số đoạn cao tốc trên tuyến qua địa bàn Quảng Ngãi, Gia Lai. Tính tới trưa 6/8, lực lượng chức năng đã thu gom trên tuyến cao tốc qua các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khối lượng mảnh sắt ước tính gần 20 kg.

Thống kê sơ bộ trên đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã xảy ra 8 trường hợp bị sự cố, thủng, nổ lốp xe do cán mảnh sắt. Đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn có 17 trường hợp tương tự.

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Nhiều phương tiện phải dừng khẩn cấp vì sự cố. Ảnh: ĐVCC

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đây là sự cố có tính chất nghiêm trọng và đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý, đảm bảo an toàn trên tuyến.

Lực lượng chức năng đề nghị các tài xế chú ý an toàn, khi phát hiện vật thể lạ hoặc chướng ngại vật trên cao tốc, cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không đánh lái hoặc phanh gấp. Khi phát hiện vấn đề mất an toàn, tài xế cần thông báo ngay cho đơn vị chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Cũng trong sáng 6/8, các đơn vị chức năng đã tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông để làm sạch mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông.

Mời bạn đọc xem video: Tai nạn trên cao tốc- nguyên nhân vì sao? Nguồn VTV1
tin sản xuất
#Khu Quản lý đường bộ III #Cục Đường bộ Việt Nam #cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh #cán phải mảnh sắt #cao tốc qua Gia Lai #Hàng chục ô tô thủng lốp

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