Chiếm đoạt tiền chuyển nhầm, người đàn ông lĩnh 12 tháng tù

Với hành vi chiếm giữ gần 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, Nguyễn Thế Lữ bị Toà án nhân dân khu vực 6 - Quảng Trị tuyên phạt 1 năm tù.

Ngày 6/8, TAND khu vực 6 - Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú phường Quảng Trị) về tội "Chiếm giữ tài sản trái phép".

Theo cáo trạng, ngày 10/11/2025, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1998, trú xã Lao Bảo) chuyển nhầm 499.999.999 đồng vào tài khoản của Lữ khi thực hiện giao dịch qua ứng dụng Mobile Banking.

Ngày hôm sau, Lữ đến Công an phường Quảng Trị trình báo việc tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm. Sau khi được hướng dẫn làm đơn, cung cấp sao kê và phối hợp xác minh, Lữ không tiếp tục làm việc.

Cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thu Thủy cũng đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Bị cáo Nguyễn Thế Lữ tại phiên toà. Ảnh: H.V

Trong các ngày 11-13/11/2025, Công an phường Quảng Trị nhiều lần mời Lữ làm việc, trực tiếp đến nhà yêu cầu hoàn trả số tiền và giao thông báo trả lại tài sản.

Dù biết rõ số tiền do chị Thủy chuyển nhầm, Lữ vẫn không chấp hành, không nhận thông báo và không hợp tác giải quyết.

Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị. Ngày 19/11/2025, cơ quan điều tra tiếp tục yêu cầu Lữ hoàn trả số tiền trong thời hạn 3 ngày nhưng người này vẫn không thực hiện. Nhiều lần được triệu tập và vận động, nhưng Lữ vẫn không hợp tác.

Đến ngày 12/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Lữ về tội "Chiếm giữ tài sản trái phép".

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Lữ 1 năm tù về tội "Chiếm giữ tài sản trái phép".