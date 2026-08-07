Sốt kèm co giật, bé gái 7 tháng tuổi bất ngờ mắc viêm não Nhật Bản

Một bé gái 7 tháng tuổi được chẩn đoán mắc viêm não Nhật Bản sau cơn co giật kéo dài khi sốt. Các bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan với triệu chứng này.

Cơn co giật kéo dài hé lộ bệnh lý nguy hiểm

Các bác sĩ Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã điều trị thành công một bé gái 7 tháng tuổi mắc viêm não do virus viêm não Nhật Bản (JEV). Sau 24 ngày điều trị tích cực, trẻ hồi phục tốt, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Theo đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật toàn thân kéo dài khoảng 20 phút. Trên đường đến bệnh viện, trẻ vẫn tiếp tục co giật.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu khẩn trương kiểm soát cơn co giật, đảm bảo hô hấp, tuần hoàn và theo dõi sát diễn biến lâm sàng.

Mặc dù nhiều trường hợp trẻ sốt kèm co giật là co giật do sốt, nhưng với bệnh nhi mới 7 tháng tuổi, cơn co giật kéo dài cùng những biểu hiện bất thường khiến các bác sĩ không chỉ dừng ở điều trị triệu chứng mà tiếp tục tìm nguyên nhân.

Gia đình được tư vấn thực hiện chọc dịch não tủy để xác định căn nguyên bệnh. Tuy nhiên, do lo ngại về thủ thuật, người nhà ban đầu chưa đồng ý.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ - Ảnh BVCC

Quyết định chọc dịch não tủy giúp xác định viêm não Nhật Bản

Tại buổi giao ban chuyên môn, BSCKII Phạm Công Khắc, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, nhận định cơn co giật toàn thể kéo dài ở trẻ nhỏ không phù hợp với một trường hợp co giật do sốt đơn thuần.

Trực tiếp thăm khám lại, mặc dù trẻ đã giảm sốt, ăn ngủ tương đối ổn định, bác sĩ vẫn đánh giá nguy cơ tổn thương hệ thần kinh trung ương. Theo ông, tình trạng co giật kéo dài cần được làm rõ nguyên nhân nhằm loại trừ các bệnh lý nguy hiểm như viêm não hoặc viêm màng não.

Sau khi được bác sĩ giải thích kỹ về vai trò của chọc dịch não tủy cũng như những nguy cơ nếu trì hoãn chẩn đoán, gia đình đã đồng ý thực hiện thủ thuật.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy cho thấy số lượng bạch cầu tăng cao, gợi ý tình trạng viêm hệ thần kinh trung ương. Tiếp đó, trẻ được chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, ghi nhận tổn thương nhu mô não phù hợp với viêm não. Các xét nghiệm chuyên sâu sau đó xác định trẻ dương tính với virus viêm não Nhật Bản (JEV).

Ngay khi có chẩn đoán xác định, Trung tâm Nhi khoa triển khai điều trị hồi sức tích cực với các biện pháp kiểm soát co giật, điều trị phù não, theo dõi thần kinh liên tục, điều chỉnh nước - điện giải, hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện.

Sau 24 ngày điều trị, trẻ hết sốt, không còn co giật, tỉnh táo, bú tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và đủ điều kiện xuất viện. Bệnh nhi được hẹn tái khám định kỳ nhằm theo dõi và phát hiện sớm các di chứng thần kinh nếu có.

Không xem nhẹ trẻ sốt kèm co giật

Theo BSCKII Phạm Công Khắc, nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý e ngại khi bác sĩ chỉ định chọc dịch não tủy.

"Trong những trường hợp nghi ngờ viêm não hoặc viêm màng não, chọc dịch não tủy là xét nghiệm có giá trị quyết định trong chẩn đoán. Khi được chỉ định đúng và thực hiện tại cơ sở chuyên khoa bởi đội ngũ có kinh nghiệm, đây là thủ thuật an toàn và mang lại lợi ích rất lớn cho người bệnh. Điều đáng lo không phải là chọc dịch não tủy, mà là bỏ lỡ thời gian vàng để phát hiện và điều trị bệnh", BS Khắc nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ sốt kèm một trong các biểu hiện như co giật kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, li bì, khó đánh thức, bỏ bú, nôn nhiều, quấy khóc bất thường hoặc có dấu hiệu rối loạn ý thức, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Khi nào trẻ sốt kèm co giật cần đưa đi cấp cứu? - Co giật kéo dài trên 5 phút hoặc tái diễn nhiều lần. - Trẻ li bì, khó đánh thức hoặc rối loạn ý thức. - Bỏ bú, nôn nhiều, quấy khóc bất thường. - Co giật xảy ra ở trẻ dưới 12 tháng tuổi. - Co giật kèm cứng cổ, yếu tay chân hoặc có dấu hiệu thần kinh khu trú.

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