Nghệ An mưa lớn gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực

Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối tại nhiều địa phương ở Nghệ An dâng cao, gây ngập cầu tạm, cầu tràn và sạt lở một số tuyến đường.

Tối ngày 6/8, ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 5/8, nước sông Nậm Nơn dâng cao, dòng chảy mạnh đã làm hư hỏng trụ cầu hai đầu và làm ngập cầu tạm bắc qua sông. Sự cố khiến các bản biên giới Yên Hòa, Nhọt Lợt và Piêng Pèn tạm thời bị chia cắt.

Trong thời gian cầu tạm bị ngập, người dân muốn di chuyển vào các bản phải đi theo Quốc lộ 16, vòng qua Pha Chiếng, xuống bản Hoa Lý rồi quay trở lại, quãng đường xa hơn đáng kể so với tuyến thông thường.

Nước sông đoạn qua cầu sắt Yên Hòa lên to và chảy xiết. (Trang tt xã Mỹ Lý)

Để bảo đảm an toàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Lý phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Công an xã cùng các lực lượng địa phương lập chốt kiểm soát, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi điều kiện không bảo đảm.

Đến chiều cùng ngày, mực nước sông Nậm Nơn đã giảm, cầu tạm không còn bị ngập. Các lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, kiểm tra hiện trạng nhằm sớm khôi phục giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại.

Không chỉ tại xã Mỹ Lý, mưa lớn cũng gây nhiều thiệt hại ở các địa phương khác. Tại xã Yên Hòa, cầu tràn Văng Ống (bản Cốc Tạt) bị ngập sâu, dòng nước chảy xiết khiến giao thông trên tuyến bị tê liệt.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra sông, suối bắt cá, vớt củi hoặc đi qua khu vực ngập sâu nhằm phòng tránh tai nạn. (Trang tt xã Mỹ Lý)



Trong khi đó, tại xã Nga My, tuyến đường nối bản Xốp Kho với bản Na Ngân xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước đó, chiều 5/8, mưa lớn khiến nước các khe, suối dâng nhanh, gây ngập cục bộ tại bản Xiêng Men (xã Yên Hòa), ảnh hưởng đến nhiều nhà dân, diện tích sản xuất và chuồng trại chăn nuôi.

Tại xã Mường Ham, nhiều khu vực cũng bị ngập cục bộ. Cầu bản Bom ở xóm Thái Học bị nước lũ nhấn chìm, một hộ dân bị ảnh hưởng do nước rút chậm. Tại xóm Hùng Cường và khu vực tràn Đồng Tiến (xóm Đại Cường), các tuyến đường qua tràn bị ngập, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, bố trí người túc trực và cấm người, phương tiện qua lại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra sông, suối bắt cá, vớt củi hoặc đi qua khu vực ngập sâu nhằm phòng tránh tai nạn.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá, ngày 4/8/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 29/BCH-SNNMT yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động thông tin cảnh báo và triển khai các phương án phòng, chống thiên tai.

Hiện, các lực lượng chức năng đã làm chốt chặn hai bên để đảm bảo an toàn tại đoạn đường qua cầu Sắt Yên Hòa (xã Mỹ Lý).

Theo đó, các địa phương được yêu cầu rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông và giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục kiểm tra an toàn các hồ chứa, công trình đang thi công, hầm lò khai thác khoáng sản; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân và duy trì chế độ trực ban, báo cáo thường xuyên khi có tình huống phát sinh.