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Xã hội

"Thần cồn" vi phạm vượt 2 lần mức kịch khung, đi xe máy vào cao tốc

Người điều khiển xe máy bị xử phạt tổng cộng 14 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Bảo Ngân

Ngày 7/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 10h20 ngày 6/8, tại Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai), lực lượng CSGT phát hiện xe mô tô biển số 29AT-036.XX lưu thông trên cao tốc. Quá trình kiểm tra, người điều khiển được xác định là N.V.L. (SN 1982, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội).

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Người điều khiển phương tiện đi vào đường cao tốc, vi phạm nồng độ cồn vượt 2 lần mức kịch khung.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cho thấy người điều khiển xe có nồng độ cồn 0,830 mg/lít khí thở, vượt hơn 2 lần mức vi phạm cao nhất theo quy định (0,4 mg/lít khí thở).

Tổ công tác đã lập biên bản đối với các hành vi: Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc; Điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở.

Với các vi phạm trên, người điều khiển bị xử phạt tổng cộng 14 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo, xe mô tô, xe gắn máy không được phép lưu thông trên đường cao tốc. Việc điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, đặc biệt trong điều kiện đi vào cao tốc, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người vi phạm và những người tham gia giao thông khác.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xe khách đi sai làn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT.

#vi phạm nồng độ cồn #đi xe máy vào cao tốc #cao tốc Nội Bài - Lào Cai #cao tốc #vi phạm giao thông #rượu bia

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