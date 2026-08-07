Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an làm rõ vụ bảo mẫu bị tố bắn dây thun, đánh trẻ ở lớp mầm non

Công an phường Thuận Giao (TPHCM) đang xác minh vụ bảo mẫu bị tố đánh và dùng dây thun bắn vào trẻ tại một cơ sở mầm non.

Thúy Hồng

Nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị cho là bảo mẫu dùng dây thun bắn vào chân trẻ, thậm chí có hành vi đánh một bé gái tại lớp mầm non ở phường Thuận Giao (TPHCM) đang gây xôn xao dư luận. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Ngày 7/8, Công an phường Thuận Giao cho biết đang lấy lời khai những người liên quan, đồng thời thu thập tài liệu để làm rõ nội dung phản ánh xuất hiện trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh được chia sẻ, một phụ nữ nhiều lần dùng dây thun bắn vào chân một bé trai và một bé gái. Sau mỗi lần bị bắn, hai cháu đều bật khóc. Ở một đoạn clip khác, người này còn dùng tay đánh vào đầu một bé gái trước khi tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

be-gai-1.jpg
Người phụ nữ bị cho là bảo mẫu dùng dây thun bắn vào trẻ, cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại một cơ sở mầm non trên đường Thuận Giao 17, phường Thuận Giao, TPHCM.

Theo thông tin được ghi nhận, các đoạn clip do một bảo mẫu làm việc cùng lớp quay lại trong quá trình chăm sóc trẻ. Sau khi nghỉ việc, người này đã đăng tải các hình ảnh lên mạng xã hội để phản ánh hành vi của đồng nghiệp.

Ngay trong tối 6/8, sau khi nắm được thông tin, Công an phường Thuận Giao đã cử lực lượng đến cơ sở mầm non để kiểm tra, xác minh vụ việc và mời những người liên quan đến làm việc.

Hiện cơ quan chức năng đang đối chiếu nội dung các đoạn clip với lời khai của những người có liên quan, đồng thời làm rõ thời điểm xảy ra vụ việc, hành vi của người bị phản ánh và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Kết quả xác minh sẽ là căn cứ để xem xét, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có vi phạm.

Clip bảo mẫu dùng dây thun tác động đến trẻ tại lớp mầm non ở TPHCM. Nguồn: SGGP.
#bảo mẫu sử dụng dây thun đánh trẻ #xác minh vụ bạo hành trẻ em tại mầm non #xử lý vi phạm hành vi bạo lực trẻ #vai trò cơ sở giáo dục trong bảo vệ trẻ #ảnh hưởng của clip lan truyền trên mạng xã hội

Bài liên quan

Xã hội

Bé trai tử vong sau nghi bị bạo hành tại cơ sở giáo dục không phép

Gần 3 tuổi tử vong sau khi bị thương tích nghi do bạo hành tại lớp can thiệp chưa cấp phép ở Thanh Hóa, gây xôn xao dư luận

Ngày 4/8, đại diện UBND phường Hải Bình (Thanh Hóa) xác nhận bé trai L.T.G.B. (gần 3 tuổi), nạn nhân trong vụ nghi bị bạo hành tại cơ sở giáo dục can thiệp chưa cấp phép đã tử vong sau gần một tháng gia đình và các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Trước đó, chiều 10/7, khi đón con, người mẹ bàng hoàng phát hiện bé lờ đờ, tím tái, khó thở và có vết bầm tím lớn ở mạn sườn phải. Bệnh nhi lập tức được đưa đi cấp cứu, chuyển từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch do dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng, suy hô hấp và suy tuần hoàn. Nghi ngờ con bị bạo hành, gia đình đã gửi đơn đề nghị công an và chính quyền địa phương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Xem chi tiết

Xã hội

“Vẽ bệnh” lừa hàng trăm bệnh nhân: Bạo hành y khoa cực kỳ nghiêm trọng

Dùng thủ đoạn “vẽ bệnh” lừa hàng trăm khách hàng không chỉ lừa đảo mà còn bạo hành y khoa cực kỳ tàn khốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của ngành y.

Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú tại Hà Nội) cùng 9 người khác vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 196 Bộ luật Hình sự.

Điều tra cho thấy, từ tháng 9/2024, Vân cùng một số người thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, thuê bằng bác sĩ, sử dụng người không có chuyên môn khám, tư vấn. Dưới danh nghĩa khám nam khoa, sản phụ khoa, các đối tượng bị cáo buộc dọa người bệnh có nguy cơ vô sinh, ung thư, ép điều trị với chi phí cao. Cơ quan điều tra xác định nhóm này còn bơm sữa đậu nành vào niệu đạo, bôi thuốc mỡ acyclovir lên cổ tử cung, dùng dụng cụ tác động gây đau để tạo cảm giác bệnh nặng, chấp nhận điều trị ngay với chi phí lớn.

Xem chi tiết

Xã hội

Xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An kêu cứu vì bị bạo hành

Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập.

Theo nội dung đoạn video được chia sẻ rộng rãi, một người phụ nữ xưng là “o”(cô) trò chuyện với bé trai trong tình trạng vùng mắt bị bầm tím, sưng phù, vùng chân có dấu hiệu tổn thương. Vừa khóc, cháu bé vừa kể mình nhiều lần bị đánh đập. Cháu cho biết các vết thương ở mắt và chân là hậu quả của việc bị hành hung.

Cháu Th. bị bầm tím vùng mắt và chân nghi bị bạo hành. (Ảnh cắt từ clip).
Cháu Th. bị bầm tím vùng mắt và chân nghi bị bạo hành. (Ảnh cắt từ clip).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới