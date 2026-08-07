Công an làm rõ vụ bảo mẫu bị tố bắn dây thun, đánh trẻ ở lớp mầm non

Công an phường Thuận Giao (TPHCM) đang xác minh vụ bảo mẫu bị tố đánh và dùng dây thun bắn vào trẻ tại một cơ sở mầm non.

Nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị cho là bảo mẫu dùng dây thun bắn vào chân trẻ, thậm chí có hành vi đánh một bé gái tại lớp mầm non ở phường Thuận Giao (TPHCM) đang gây xôn xao dư luận. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Ngày 7/8, Công an phường Thuận Giao cho biết đang lấy lời khai những người liên quan, đồng thời thu thập tài liệu để làm rõ nội dung phản ánh xuất hiện trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh được chia sẻ, một phụ nữ nhiều lần dùng dây thun bắn vào chân một bé trai và một bé gái. Sau mỗi lần bị bắn, hai cháu đều bật khóc. Ở một đoạn clip khác, người này còn dùng tay đánh vào đầu một bé gái trước khi tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

Người phụ nữ bị cho là bảo mẫu dùng dây thun bắn vào trẻ, cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại một cơ sở mầm non trên đường Thuận Giao 17, phường Thuận Giao, TPHCM.

Theo thông tin được ghi nhận, các đoạn clip do một bảo mẫu làm việc cùng lớp quay lại trong quá trình chăm sóc trẻ. Sau khi nghỉ việc, người này đã đăng tải các hình ảnh lên mạng xã hội để phản ánh hành vi của đồng nghiệp.

Ngay trong tối 6/8, sau khi nắm được thông tin, Công an phường Thuận Giao đã cử lực lượng đến cơ sở mầm non để kiểm tra, xác minh vụ việc và mời những người liên quan đến làm việc.

Hiện cơ quan chức năng đang đối chiếu nội dung các đoạn clip với lời khai của những người có liên quan, đồng thời làm rõ thời điểm xảy ra vụ việc, hành vi của người bị phản ánh và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Kết quả xác minh sẽ là căn cứ để xem xét, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có vi phạm.