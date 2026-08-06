Chuyên gia lo ngại về vết dầu loang ngoài khơi Oman

AP đưa tin, những hình ảnh từ hôm 2/8 cho thấy vệt dầu loang đang lan rộng về phía đông bắc từ tàu chở dầu Suezmax Caroline Bezengi dài 274 mét. Con tàu này bị Anh trừng phạt vì chở dầu có nguồn gốc từ Nga.

Tổ chức Greenpeace cho biết trong một tuyên bố hôm 3/8 rằng hình ảnh vệ tinh từ một ngày trước cho thấy vết dầu loang hiện bao phủ khoảng 150 km vuông, ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng lớn của đảo Qibliyah ngoài khơi Dhofar, tỉnh lớn nhất của Oman.

Khu vực bị ảnh hưởng là một phần của khu bảo tồn Biển Ả Rập, một khu vực bảo vệ biển và là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, bao gồm cả loài chim hải âu đang có nguy cơ tuyệt chủng và cá voi lưng gù Biển Ả Rập quý hiếm.

"So với hình ảnh vệ tinh từ một tuần trước, đây là sự gia tăng đáng kể. Nhiều đoạn bờ biển và hệ sinh thái biển nhạy cảm trong khu vực đã bị ô nhiễm và hư hại”, Nina Noelle của mạng lưới Greenpeace nói, đồng thời lưu ý rằng một lượng lớn dầu thô đang bị rò rỉ. Tuần trước, diện tích bề mặt vết dầu tràn được ước tính là 20 km vuông. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến vết dầu lan rộng.

Hình ảnh vệ tinh này do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) công bố cho thấy dầu rò rỉ từ một tàu chở dầu bị Anh trừng phạt đang mắc kẹt gần đảo Qibliyah ngoài khơi bờ biển Oman ngày 28/7/2026. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ châu Âu/AP.

Wim Zwijnenburg, chuyên gia môi trường của PAX, một tổ chức tập trung vào xung đột và môi trường, cho biết vệt dầu loang là một lớp dầu mỏng thường bay hơi tùy thuộc vào loại dầu thô và điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, những vệt dầu đen dày đặc đã lan đến bờ biển phía nam và phía tây của hòn đảo.

Ông Zwijnenburg nói thêm rằng vệt dầu loang có vẻ dài khoảng 90 km, gần gấp đôi chiều dài của nó một tuần trước. Ông ước tính rằng tàu chở dầu này đã chở hơn 800.000 thùng dầu thô.

"Những hình ảnh cho thấy dầu thô đã dần dần rò rỉ ra khỏi tàu chở dầu với lượng nhỏ trong tuần qua, ảnh hưởng đến các bờ biển trong khu vực và lan rộng thành một lớp dầu mỏng xung quanh hòn đảo. Trong vài ngày qua, hình ảnh cho thấy lượng dầu tràn ra đang tăng lên, khi kích thước của vệt dầu loang ngày càng lớn. Nguy cơ chính là tàu bị vỡ vì mùa gió mùa có thể gây thiệt hại cho thân tàu. Biển động và gió mạnh trong mùa gió mùa từ tháng 5 đến tháng 9", chuyên gia Wim Zwijnenburg nhấn mạnh.

Theo 2 hãng tin hàng hải, tàu chở dầu này đã bị mắc kẹt từ tháng 6, và thủy thủ đoàn cũng cho biết đã xảy ra một vụ nổ trên tàu vào thời điểm đó. AP chưa thể xác nhận độc lập các thông tin này.

Một số tàu ở Vịnh Oman trong bức ảnh được chụp hồi tháng 6/2026. Ảnh: AP.

Theo tờ Muscat Daily của Oman, Bộ Giao thông, Truyền thông và Công nghệ Thông tin của Oman đã yêu cầu chủ sở hữu tàu phải di dời tàu và hàng hóa trước ngày 23/7. Tuy nhiên, đến ngày 4/8, vẫn chưa rõ liệu chủ sở hữu đã phản hồi hay chưa.

SynMax Maritime, một công ty theo dõi dữ liệu không gian địa lý, trước đó đã cho biết trên mạng X rằng họ đã thu được hình ảnh vào tháng 5 cho thấy tàu chở dầu này tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen của Nga trước chuyến đi gần đây nhất của nó.

John Amos, Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận về môi trường SkyTruth, cho hay, vụ tràn dầu dường như đang trở nên nghiêm trọng hơn. "Vệt dầu loang đã chuyển sang màu nâu sẫm hơn trong những ngày gần đây, cho thấy con tàu hiện đang rò rỉ dầu đặc hơn, có thể từ một thùng nhiên liệu bị vỡ", John Amos nói.

Ông Amos cho biết, hình dáng mờ ảo của con tàu cũng cho thấy tàu chở dầu có thể đang chìm sâu hơn xuống nước. Con tàu đang mắc kẹt và phải hứng chịu toàn bộ sức mạnh của gió và sóng lớn.

Amos chưa thấy bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào của tàu thuyền gần tàu chở dầu chỉ ra có hoạt động ứng phó với sự cố tràn dầu.

“Ở đây chúng ta đang đối mặt với một thảm họa môi trường tiềm tàng mà dường như chẳng ai quan tâm, ngay giữa một khu vực được gọi là khu bảo tồn biển”, Amos nói.

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