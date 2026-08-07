Mạo danh lương y trên mạng xã hội, nhóm đối tượng thu lợi hơn 120 tỷ đồng

Lợi dụng uy tín của một lương y nổi tiếng, nhóm đối tượng lập đường dây quảng cáo, bán sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam trên mạng, thu lợi bất chính hơn 120 tỷ đồng.

Ngày 7/8, Viện KSND tỉnh Cao Bằng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án mạo danh lương y để quảng cáo, tiêu thụ các sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam trên mạng xã hội. Trước đó, hai đối tượng được xác định giữ vai trò tổ chức, điều hành đường dây cũng đã bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 14 người.

Lực lượng chức năng khám xét địa điểm hoạt động của đường dây bị điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Theo quyết định được phê chuẩn, Phùng Hồng Huệ (SN 1998, trú xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ) cùng 11 người khác bị khởi tố để điều tra về tội Lừa dối khách hàng theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Phùng Hồng Huệ, một trong các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Trước đó, ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Hoàng Văn Tuyển (SN 1990, trú phường Dương Nội, TP Hà Nội) và Triệu Văn Truyền (SN 1979, trú xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) về cùng tội danh. Các quyết định tố tụng đều đã được Viện KSND tỉnh Cao Bằng phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Văn Tuyển được xác định là người tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây. Triệu Văn Truyền phụ trách sản xuất các sản phẩm được giới thiệu là thảo mộc hỗ trợ điều trị yếu sinh lý nam, còn Phùng Hồng Huệ quản lý hoạt động tư vấn, bán hàng. Những người còn lại được phân công quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, giả danh lương y hoặc nhân viên cơ sở để tư vấn và chốt đơn.

Hoàng Văn Tuyển, đối tượng được xác định tổ chức, điều hành đường dây. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2023, nhóm này đã sử dụng trái phép tên tuổi, hình ảnh và bài thuốc gia truyền của lương y Triệu Sỹ Điền để quảng cáo các sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam trên Facebook. Nhiều tài khoản và fanpage được lập để đăng tải nội dung giới thiệu sản phẩm, thu hút người có nhu cầu.

Sau khi khách hàng để lại số điện thoại hoặc liên hệ qua các bài quảng cáo, nhân viên trong đường dây sẽ chủ động gọi điện, giới thiệu là lương y hoặc người của cơ sở đông y nhằm tư vấn, giới thiệu công dụng sản phẩm và hướng dẫn đặt mua.

Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của người dân. Trong quá trình xác minh, lương y Triệu Sỹ Điền khẳng định không sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nêu trên, đồng thời không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng tên tuổi, hình ảnh hoặc bài thuốc gia truyền của mình để quảng cáo, bán hàng.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử và vật chứng phục vụ điều tra. Dữ liệu bước đầu xác định từ năm 2023 đến khi vụ việc bị phát hiện, đường dây đã tiêu thụ hơn 40.000 đơn hàng, thu về trên 120 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng, số đơn bán ra dao động từ 900 đến 1000 đơn.

Ngoài việc làm rõ vai trò của từng bị can, cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát hoạt động quảng cáo, tư vấn và tiêu thụ sản phẩm trên không gian mạng; đồng thời xác minh doanh thu, dòng tiền cùng các cá nhân có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.