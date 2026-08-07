23/34 địa phương dự kiến giảm từ 45% đầu mối cơ sở giáo dục công lập trở lên

Cả nước dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương ứng 45,7%, nhằm tối ưu hóa hệ thống giáo dục trước năm học mới 2026- 2027

Cả nước dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương ứng 45,7%. Trong đó, Hà Nội, Hưng Yên và 8 địa phương khác dự kiến giảm trên 50% đầu mối trường công lập; các tỉnh, thành còn lại dao động 32-50%. Ngành giáo dục bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp hoạt động ổn định trước năm học 2026-2027.

Cụ thể, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.138 xuống 19.785, giảm 17.353 đầu mối, tương ứng 46,7%. Trong đó, Đồng Tháp là địa phương có tỷ lệ giảm nhiều nhất, lên tới 65,1%. Tiếp đến là Hưng Yên với 60,4%, Hà Tĩnh 55,4%.

7 địa phương khác dự kiến giảm trên 50% đầu mối gồm TP Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Trị, Vĩnh Long và Cà Mau.

13 địa phương dự kiến giảm từ 45-50%, gồm Nghệ An, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Huế, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, An Giang, TP Cần Thơ, Tây Ninh, Lạng Sơn và Sơn La.

10 địa phương dự kiến giảm từ 35% đến dưới 45%, gồm Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Gia Lai, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cao Bằng, Điện Biên và Lai Châu. Duy nhất TP.HCM dự kiến giảm 32,18%.

Cả nước có 23/34 địa phương dự kiến giảm từ 45% đầu mối trở lên. Ảnh: Trường THCS Long Biên, Hà Nội.

Theo Bộ GD&ĐT, mức giảm khác nhau phản ánh đặc điểm mạng lưới, dân số, địa lý và phạm vi cơ sở được đưa vào phương án; không đồng nghĩa với tiến độ chậm hoặc hiệu quả thấp. Tuy nhiên, mức giảm lớn làm tăng quy mô và phạm vi quản trị của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Về tiến độ sắp xếp, tính đến 9h ngày 6/8, Quảng Ninh và Sơn La đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành trước ngày 10/8; trong đó Quảng Ninh đã hoàn thành việc sắp xếp từ giai đoạn trước.

Sáu địa phương gồm Khánh Hòa, TP Huế, TP Hà Nội, Lâm Đồng, An Giang và Cà Mau dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8.

Trong khi đó, Quảng Trị, Gia Lai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Phú Thọ và Đồng Nai dự kiến hoàn thành trước ngày 20/8, đồng thời cơ bản hoàn thành việc bố trí đội ngũ, tổ chức bộ máy và triển khai hoạt động của các cơ sở giáo dục theo mô hình mới.

Có 8 địa phương (Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Ngãi, Tây Ninh và TP Cần Thơ) dự kiến hoàn thành trước ngày 25/8, tạo điều kiện để các địa phương có thời gian rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới.

Có 12 địa phương (Điện Biên, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Đắk Lắk) dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập từ mầm non, phổ thông đến giáo dục thường xuyên và nghề nghiệp vẫn đang đối mặt với không ít vướng mắc.

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở hệ thống quy định liên ngành vượt thẩm quyền địa phương nhưng lại thiếu hướng dẫn đồng bộ, đặc biệt là các vấn đề về mô hình tổ chức trường đa cấp hay điểm trường, định mức nhân sự, số lượng cấp phó và chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên sau khi sáp nhập.

Không chỉ dừng lại ở bài toán bộ máy, quy định cấm sáp nhập trường chuyên biệt với trường đại trà cũng đang gây lúng túng cho nhiều tỉnh thành như Quảng Ngãi hay Tuyên Quang trong nỗ lực tối ưu hóa mạng lưới trường phổ thông dân tộc bán trú. Trước những bất cập làm ảnh hưởng đến tiến độ chung, Bộ GD&ĐT đề xuất Phó thủ tướng xem xét cho phép địa phương linh hoạt chủ động sáp nhập nếu đáp ứng các điều kiện về chính sách và quy mô.