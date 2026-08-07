Theo Công điện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, việc đẩy nhanh đầu tư hạ tầng sạc điện nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giao thông xanh, thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện và hình thành mạng lưới sạc điện đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Yêu cầu hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại toàn bộ trạm dừng nghỉ cao tốc. Ảnh: VOV.

Qua rà soát, Bộ Xây dựng cho biết các nhà đầu tư đã đưa khu vực sạc điện vào phương án đầu tư tại các trạm dừng nghỉ, một số đơn vị đã xây dựng trạm biến áp và nguồn điện dự phòng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai còn chậm.

Hiện chỉ có 4/21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vận hành một phần hệ thống sạc điện; 8 trạm đang triển khai, trong khi 9 trạm còn lại chưa lắp đặt. Phần lớn dự án chưa xác định tiến độ hoàn thành, một số trạm chưa lựa chọn được đơn vị đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống sạc điện.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ khẩn trương rà soát hồ sơ thiết kế, quỹ đất, khả năng cấp điện, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng trạm, xác định rõ số lượng vị trí sạc, công suất, đơn vị thực hiện và tiến độ thi công, đấu nối, nghiệm thu, vận hành.

Ảnh minh hoạ.

Theo yêu cầu của Bộ, quy mô đầu tư phải phù hợp với lưu lượng phương tiện, xu hướng gia tăng xe điện và nhu cầu khai thác lâu dài. Đối với các trạm dừng nghỉ thuộc diện chuyển tiếp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2024/BGTVT, hệ thống sạc điện phải được bổ sung, hoàn thiện trước ngày 1/1/2027.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư lựa chọn đơn vị có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống sạc điện quy mô lớn, bảo đảm khả năng triển khai đồng thời tại nhiều vị trí, tích hợp hệ thống giám sát, thanh toán, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và tương thích với nhiều chủng loại xe điện.

Đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam cùng các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng, Bộ trưởng yêu cầu rà soát hợp đồng, thiết kế và tiến độ từng trạm dừng nghỉ; phối hợp với địa phương và ngành điện lực tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đấu nối điện, phòng cháy chữa cháy để bảo đảm tiến độ đầu tư hệ thống sạc điện.

UBND các tỉnh, thành phố được giao chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai Quy chuẩn QCVN 43:2024/BGTVT, rà soát và đôn đốc hoàn thiện hệ thống sạc điện tại các trạm dừng nghỉ thuộc phạm vi quản lý; đồng thời hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết các khó khăn về đất đai, xây dựng, đấu nối điện và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm tiếp tục đôn đốc tiến độ đầu tư hệ thống sạc điện tại 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; hướng dẫn các địa phương rà soát, bổ sung hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ trên toàn quốc và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết.

Theo Bộ Xây dựng, việc phát triển đồng bộ hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu của người sử dụng xe điện, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh theo định hướng của Chính phủ.