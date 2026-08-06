Một ô tô bị camera Phú Thọ ghi nhận vi phạm tốc độ 20 lần trong một tháng

Trong danh sách phương tiện bị camera giám sát ghi nhận vi phạm tại Phú Thọ tháng 7/2026, một ô tô con liên tục chạy quá tốc độ 20 lần trên cùng tuyến đường.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ ngày 6/8 công khai danh sách các phương tiện vi phạm trong tháng 7/2026 qua dữ liệu từ hệ thống camera giao thông.

Theo đó, có tới 3.055 trường hợp ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát. Vi phạm được ghi nhận tại các địa bàn gồm phường Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc và xã Yên Lạc.

Hệ thống camera giao thông ở Phú Thọ hoạt động với sự hỗ trợ của AI giúp ghi nhận vi phạm và quản lý giao thông hiệu quả.

Đáng chú ý, trong danh sách mà Cảnh sát giao thông Phú Thọ công khai, có một trường hợp xe ô tô con biển kiểm soát 29A-647.XX nhận được nhiều sự chú ý bởi số lần vi phạm liên tiếp.

Theo dữ liệu công khai, trong vòng một tháng, phương tiện này bị hệ thống camera ghi nhận 20 lần vi phạm tốc độ trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Tuyến đường này có quy định tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h. Các lần vi phạm của phương tiện chủ yếu xảy ra vào những khung giờ cố định trong ngày, như buổi sáng khoảng từ 6h đến 7h và chiều tối từ 16h30 đến 19h30.

Thống kê cho thấy, xe 29A-647.XX bị ghi nhận nhiều mức độ vi phạm khác nhau, gồm 2 lần chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 14 lần chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h; 4 lần chạy quá tốc độ từ trên 20 km/h đến 35 km/h.

Theo quy định hiện hành, hành vi chạy quá tốc độ tùy mức độ sẽ bị áp dụng các mức xử phạt tiền và hình thức xử lý bổ sung tương ứng. Trường hợp phương tiện vi phạm nhiều lần, cơ quan chức năng sẽ căn cứ hồ sơ cụ thể để xác định trách nhiệm và mức xử lý theo quy định.

Việc một phương tiện liên tục bị camera ghi nhận vi phạm trên cùng một tuyến đường cũng cho thấy nguy cơ hình thành thói quen không chấp hành giới hạn tốc độ của một bộ phận người điều khiển phương tiện.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra, tra cứu thông tin vi phạm (nếu có), đồng thời nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, biển báo giao thông để tránh bị xử phạt và góp phần bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Theo thống kê của CSGT Phú Thọ, trong số 3.055 trường hợp ô tô vi phạm thì hành vi chạy quá tốc độ là vi phạm phổ biến với 2.383 trường hợp, chiếm gần 80% tổng số vi phạm. Tiếp đến là 485 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và 187 trường hợp không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe.

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