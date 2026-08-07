Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tài xế có cồn cao gấp hơn 2 lần mức kịch khung, bị phạt và giữ xe

Tài xế khiển xe ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có cồn cao gấp hơn 2 lần mức kịch khung, chạy quá tốc độ đã bị CSGT xử phạt nặng.

Khánh Hoài

Ngày 7/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, lúc 22h03 ngày 5/8, tại Km228 (hướng Hà Nội đi Lào Cai), Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 phát hiện xe ô tô con biển số 24A-286.xx chạy với tốc độ 91 km/h, vượt quá tốc độ tối đa cho phép 11 km/h (91/80 km/h).

cats-5975.jpg
Tài xế có cồn là 0,949 mg/lít khí thở, gấp hơn 2 lần mức kịch khung.

Sau khi dừng phương tiện kiểm tra, Tổ công tác xác định người điều khiển là anh Nguyễn Tuấn A. (SN 1982, trú tỉnh Lào Cai). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu, bia nên tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở. Kết quả đo được là 0,949 mg/lít khí thở, gấp hơn 2 lần mức kịch khung xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý đối với hai hành vi vi phạm gồm: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h và điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở.

Với các hành vi vi phạm trên, lái xe bị xử phạt 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 10 ngày theo quy định.

>>> Mời độc giả xem video: Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế là 0,949 mg/lít khí thở, gấp hơn 2 lần mức kịch khung. Nguồn: Cục CSGT.

#Cục CSGT #vi phạm nồng độ cồn #cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bài liên quan

Xã hội

"Thần cồn" vi phạm vượt 2 lần mức kịch khung, đi xe máy vào cao tốc

Người điều khiển xe máy bị xử phạt tổng cộng 14 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Ngày 7/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 10h20 ngày 6/8, tại Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai), lực lượng CSGT phát hiện xe mô tô biển số 29AT-036.XX lưu thông trên cao tốc. Quá trình kiểm tra, người điều khiển được xác định là N.V.L. (SN 1982, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội phạt nặng xe khách chở nhồi nhét vượt quá 22 người

Lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội đã xử phạt đối với tài xế và chủ chiếc xe khách 18B-013.XX do chở 51/29 người, vượt quá 22 người.

Ngày 3/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), cho biết sau khi nhận được chỉ đạo trực tiếp của Cục CSGT, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã dừng xe, xác minh, xử lý đối với xe ô tô khách mang biển kiểm soát 18B-013.XX đang di chuyển trên Quốc lộ 1A, phát hiện trên xe chở 51/29 người, vượt quá 22 người.

Tài xế là anh N.V.P (sinh năm 1968, trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình), điều khiển lưu thông từ Ninh Bình lên Bến xe Giáp Bát.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố tài xế xe đầu kéo không bằng lái, thông chốt CSGT ở Phú Thọ

Không có giấy phép lái xe nhưng Bùi Văn Bảo vẫn lái xe đầu kéo cơi nới thành thùng, bỏ chạy hơn 130 km, lao qua nhiều chốt CSGT trước khi bị khống chế.

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về tội chống người thi hành công vụ, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo (27 tuổi, trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai).

4-937a3ce916.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo. Ảnh: CAT Phú Thọ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới