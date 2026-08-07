Tài xế có cồn cao gấp hơn 2 lần mức kịch khung, bị phạt và giữ xe

Tài xế khiển xe ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có cồn cao gấp hơn 2 lần mức kịch khung, chạy quá tốc độ đã bị CSGT xử phạt nặng.

Ngày 7/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, lúc 22h03 ngày 5/8, tại Km228 (hướng Hà Nội đi Lào Cai), Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 phát hiện xe ô tô con biển số 24A-286.xx chạy với tốc độ 91 km/h, vượt quá tốc độ tối đa cho phép 11 km/h (91/80 km/h).

Tài xế có cồn là 0,949 mg/lít khí thở, gấp hơn 2 lần mức kịch khung.

Sau khi dừng phương tiện kiểm tra, Tổ công tác xác định người điều khiển là anh Nguyễn Tuấn A. (SN 1982, trú tỉnh Lào Cai). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu, bia nên tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở. Kết quả đo được là 0,949 mg/lít khí thở, gấp hơn 2 lần mức kịch khung xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý đối với hai hành vi vi phạm gồm: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h và điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở.

Với các hành vi vi phạm trên, lái xe bị xử phạt 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 10 ngày theo quy định.

>>> Mời độc giả xem video: Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế là 0,949 mg/lít khí thở, gấp hơn 2 lần mức kịch khung. Nguồn: Cục CSGT.