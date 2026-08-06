Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Danh tính nghi phạm bị bắt tại sân golf của Tổng thống Trump

Một người đàn ông đã bị bắt giữ tại sân golf của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở khu vực Los Angeles, bang California.

An An (Theo AP)

Jeanine John Taele, 38 tuổi, đã bị bắt giữ tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở thành phố Rancho Palos Verdes hôm 2/8, hai ngày trước khi Tổng thống Trump đến đây dự bữa tối gây quỹ, AP đưa tin.

Taele dự kiến ​​ra hầu tòa hôm 5/8 về tội tàng trữ vũ khí trái phép theo luật liên bang, nhưng phiên tòa đã bị hủy bỏ.

Theo hồ sơ, Taele đang bị giam giữ tại một nhà tù ở trung tâm Los Angeles về các tội danh cấp tiểu bang và chưa bị giam giữ theo lệnh của liên bang, một phát ngôn viên của văn phòng công tố viên Mỹ thông tin.

aptongthongtrump.jpg
Hình ảnh lối vào Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump tại Rancho Palos Verdes, California, ngày 2/7/2020. Ảnh: AP/John Antczak.

Taele ban đầu được nhìn thấy tại khu đất này vào ngày 31/7, đi bộ khắp sân golf, đeo tai nghe và chụp ảnh, quay video các hoạt động của các đặc vụ liên bang khi họ tiến hành đánh giá an ninh.

Taele lái xe đi nhưng sau đó quay lại sân golf vào ngày 2/8. Anh ta tiếp cận các đặc vụ liên bang và nói rằng mình là nhân viên của Bộ Ngoại giao, có mặt ở đó để làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh.

Theo các quan chức liên bang, Taele còn nói anh ta có một khẩu súng đã nạp đạn trong xe và đã bị bắt giữ sau khi xe bị khám xét. Giới chức cũng tìm thấy một băng đạn 16 viên trong túi của đối tượng.

Trước đó, anh ta từng ra hầu tòa về tội tàng trữ vũ khí trái phép và tội cướp giật cấp độ hai trong một vụ việc không liên quan.

Nhà chức trách cho biết, Taele bị cáo buộc liên bang về tội tàng trữ súng trường nòng ngắn không đăng ký được tìm thấy tại nhà anh ta. Theo đơn tố cáo, đây là một khẩu súng trường kiểu AR đã được sửa đổi bất hợp pháp, với nòng súng bị cắt ngắn từ 35 cm xuống còn 25 cm.

Theo các công tố viên liên bang, Sở Cảnh sát Quận Los Angeles cho biết, khi khám xét chiếc xe bán tải của người này tại bãi đậu xe của sân golf, họ phát hiện một khẩu súng lục 9mm đã nạp đạn, một ống nhòm và một phù hiệu có ghi "nhân viên bảo vệ an ninh".

Cơ quan thực thi pháp luật đã khám xét nhà của người này ở thành phố Downey gần đó vào ngày 3/8 và tìm thấy một khẩu súng trường cùng các loại vũ khí khác, hộp tiếp đạn và đạn dược, áo giáp chống đạn và sổ tay có "những lời khai đáng lo ngại", theo các nhà chức trách liên bang.

“Hành vi đáng lo ngại của Taele tại sân golf của Tổng thống chỉ vài ngày trước khi Tổng thống dự kiến ​​đến đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Không được phép mắc sai lầm, đặc biệt là sau những âm mưu ám sát Tổng thống Trump trước đây”, Patrick Grandy, trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng FBI ở Los Angeles, cho biết trong một tuyên bố.

aptongthongtrump-2588.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Theo thông tin từ Thủy quân lục chiến Mỹ, Taele là một hạ sĩ trong lực lượng này, từng được điều động đến Iraq năm 2008 và Afghanistan năm 2010, làm việc với vai trò nhân viên kho.

Hồ sơ của tiểu bang cho thấy Taele là một nhân viên bảo vệ được cấp phép, giấy phép gần đây nhất được cấp vào tháng Hai năm nay và hết hạn vào năm 2028. Hồ sơ cũng cho thấy một số giấy phép mang súng dành cho nhân viên bảo vệ đã bị hủy bỏ hoặc đình chỉ. Các quan chức tiểu bang chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu cung cấp thêm chi tiết về các giấy phép này.

Năm ngoái, bồi thẩm đoàn tuyên bố một người đàn ông phạm tội âm mưu ám sát ông Trump tại câu lạc bộ golf của Tổng thống ở Florida. Và khi còn là ứng cử viên tổng thống năm 2024, ông Trump đã thoát chết trong gang tấc khỏi vụ ám sát hụt do một tay súng thực hiện tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ siết chặt an ninh sau vụ ông Trump bị tấn công hồi tháng 7/2024

Nguồn video: VTV
#Nghi phạm bị bắt tại sân golf của ông Trump #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Trump #Mỹ #vụ ám sát ông Trump

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói về 'cơ hội cuối cùng' cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc đàm phán mới sẽ là "cơ hội cuối cùng" để Iran đạt được thỏa thuận và tránh leo thang căng thẳng.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 3/8 tuyên bố cuộc đàm phán mới được lên kế hoạch với Iran sẽ là "cơ hội cuối cùng" để Iran đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và giải quyết những lo ngại của ông về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

"Tôi hy vọng các cuộc đàm phán, nhằm mở lại eo biển Hormuz và tạo ra con đường để Iran giải quyết những lo ngại của Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này, sẽ bắt đầu trong một hoặc hai ngày tới", Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói về thời điểm có thể đạt thỏa thuận mở lại Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được sớm nhất là vào ngày 5 hoặc 6/8.

AP đưa tin, Tổng thống Trump đã được các phóng viên đi cùng ông ở California, Mỹ, hỏi về một báo cáo trên trang Axios cho rằng một thông báo về eo biển Hormuz có thể được đưa ra vào ngày 5/8.

"Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày mai hoặc ngày kia. Đã có nhiều tiến triển", ông Trump nói vào tối 4/8 (theo giờ Mỹ).

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump cân nhắc cuộc tấn công mới vào Iran?

Nhà Trắng úp mở về việc Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

AP đưa tin, Nhà Trắng ngày 31/7 đã ra tín hiệu rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz và tuân thủ các điều khoản được nêu trong thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được vào tháng 6/2026.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt một lần nữa bày tỏ sự thất vọng của chính quyền Mỹ, cáo buộc rằng Tehran đã ký một bản ghi nhớ với Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn nhưng sau đó nhanh chóng "phá vỡ nó, bắn vào các tàu thương mại và làm hại binh sĩ Mỹ".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Mùa hè khắc nghiệt ở Châu Âu

Mùa hè khắc nghiệt ở Châu Âu

Mùa hè khắc nghiệt ở Châu Âu đã gây ra nhiều vụ cháy rừng ở Pháp và Hy Lạp trong khi phần lớn Vương quốc Anh ghi nhận tháng Bảy khô hạn nhất trong gần 2 thế kỷ.