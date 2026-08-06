Bé 5 tuổi thoát nguy hiểm nhờ lấy thành công viên pin cúc áo khỏi thực quản

Các bác sĩ Bắc Kạn cứu bé gái 5 tuổi khỏi thủng thực quản do nuốt phải viên pin cúc áo, cảnh báo nguy hiểm của loại dị vật này đối với trẻ nhỏ.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa gắp thành công viên pin cúc áo đường kính khoảng 3 cm ra khỏi thực quản một bé gái 5 tuổi, giải cứu bệnh nhi khỏi nguy cơ hoại tử và thủng thực quản do bỏng hóa chất.

Viên pin điện tử dạng cúc áo có đường kính khoảng 3cm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn gắp thành công ra khỏi cơ thể trẻ. Ảnh Bệnh viện

Bệnh nhi L.M.H. (trú tại xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng cổ, buồn nôn, khó nuốt và khó thở nhẹ. Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy một dị vật cản quang lớn đang mắc kẹt tại thực quản. Xác định đây là tình huống cấp cứu khẩn cấp do dị vật là pin điện tử, kíp trực đã lập tức tiến hành nội soi và lấy thành công viên pin ra ngoài. Nhờ được gia đình phát hiện sớm và đưa đến cơ sở y tế kịp thời, dị vật đã được xử lý trước khi gây tổn thương sâu cho niêm mạc.

Các bác sĩ cảnh báo, pin cúc áo là một trong những dị vật đường ăn uống nguy hiểm nhất ở trẻ em. Khi bị mắc kẹt trong thực quản, pin có thể kích hoạt dòng điện và rò rỉ hóa chất kiềm, gây bỏng sâu, hoại tử niêm mạc, thủng thực quản và đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp sớm.

Do trẻ từ 1–5 tuổi rất hiếu động và có thói quen đưa các vật nhỏ vào miệng, phụ huynh cần chủ động để pin, điều khiển, đồ chơi điện tử ngoài tầm với của trẻ, đồng thời cố định chặt nắp khay chứa pin. Trong trường hợp nghi ngờ trẻ nuốt phải pin hoặc dị vật, người nhà tuyệt đối không tự móc họng hay cho trẻ ăn uống thêm, mà cần đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng nội soi để xử trí kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc.