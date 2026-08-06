Bộ GD&ĐT nói thêm cơ sở pháp lý tổ chức thi lại cho thí sinh Tuyên Quang

Tối ngày 5/8, Bộ GD&ĐT đã thông tin thêm về quyết định tổ chức thi lại cho 328 thí sinh Tuyên Quang trong vụ việc sai phạm xảy ra ở Điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Bộ GD&ĐT nói rõ thêm về phương án tổ chức thi lại

Về phương án xử lý đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết, phương án xử lý đối với thí sinh được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trên nhiều phương diện, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành; kết quả, ý kiến của cơ quan điều tra; ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo; quá trình phối hợp, trao đổi thông tin và xin ý kiến các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền thì tổ chức thi lại là phương án phù hợp nhất. Phương án thi lại bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực sự bị mất cơ hội học tập; bảo đảm quyền lợi và sự công bằng cho tất cả thí sinh trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật và bảo đảm uy tín, tính nghiêm túc của Kỳ thi.

Bộ GD-ĐT cho biết sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của cả tập thể điểm thi.

Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ, lý do tổ chức thi lại là kết quả phân tích dữ liệu cho thấy điểm thi các môn tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cao hơn nhiều so với các trường THPT chuyên khác trên cả nước. Theo Báo cáo số 227/BC-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 20/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh (trước khi chuyển vụ án về cho Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an) đã xác định: Giáo viên thừa nhận đã vào phòng thi nhắc bài các phòng thi, các môn thi.

Kết quả xác minh ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cũng đã xác định, sai phạm xảy ra tại Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể ban Coi thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng. Căn cứ Quy định của Quy chế thi có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Bước đầu xác định sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định. Cơ quan Điều tra cũng cảnh báo đối với phụ huynh không được can thiệp vào việc thi và kết quả thi của con em mình.

Theo Bộ GD&ĐT, mục đích thi lại là kết quả thi ngày 11-12/6/2026 của thí sinh tại điểm thi này sẽ không được sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng cho đến khi có kết quả thi lại; sau khi có kết quả hợp lệ, dữ liệu sẽ được cập nhật để xét tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký. Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi; không phải là biện pháp kỷ luật đối với thí sinh, mà hướng tới bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, kể cả thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý theo kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" vào ngày 07/7/2026. Do tính chất phức tạp, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã rút hồ sơ để trực tiếp thụ lý và mở rộng điều tra từ ngày 20/7/2026. Đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố 29 bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng.

Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét, xử lý theo tính chất, mức độ vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Siết chặt quy chế, hướng tới thi trên máy tính

Từ bài học kinh nghiệm tại Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để xử lý triệt để vụ việc. Thời gian tới, Bộ sẽ rà soát, bổ sung các quy định phòng chống gian lận thi cử; tăng cường kiểm tra chéo, ứng dụng công nghệ giám sát và tiếp tục cử giảng viên đại học tham gia giám sát thi tại các địa phương.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đề án tổ chức thi trên máy tính với lộ trình thí điểm, đánh giá toàn diện trước khi nhân rộng, nhằm đảm bảo tối đa tính an toàn, tin cậy cho các kỳ thi quốc gia.

Tiếp thu ý kiến của các cấp quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, báo chí và dư luận xã hội, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nhằm phòng, chống gian lận thi cử; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo, giám sát; tiếp tục cử giảng viên đại học giám sát tổ chức thi tại các địa phương. Đồng thời, ngành giáo dục sẽ tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức cho học sinh, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên và xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các vi phạm.

Căn cứ pháp lý để tổ chức thi lại cho 328 thí sinh Tuyên Quang: Căn cứ khoản 2 Điều 2, điểm c khoản 2 Điều 7 và khoản 1 Điều 59 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT ngày 09/3/2026 (Quy chế thi): “Điều 2. Mục đích, yêu cầu 2. Kỳ thi tốt nghiệp THPT (gọi tắt là Kỳ thi) phải bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng. Điều 7. Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia: c) Quyết định hình thức xử lý phù hợp (trong trường hợp đặc biệt, trình Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định): Đình chỉ tạm thời hoạt động thi hoặc tổ chức thi lại tại một số Hội đồng thi hoặc trong cả nước; đình chỉ hoạt động, đề nghị xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo Hội đồng thi vi phạm Quy chế thi;” “Điều 59. Trách nhiệm của Bộ GDĐT 1. Chỉ đạo tổ chức kỳ thi; quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt và các tình huống bất thường khác.