Huấn Hoa Hồng bị khám nhà và loạt ồn ào liên quan ‘giang hồ mạng’

Trước khi bị cảnh sát khám nhà ngày 6/8, Huấn Hoa Hồng từng vướng nhiều ồn ào và nhiều lần bị xử lý vì các vi phạm liên quan pháp luật.

Từ chiều ngày 6/8 đến khuya cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Bùi Xuân Huấn (SN 1985, tức Huấn Hoa Hồng) tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Người dân hiếu kỳ dõi theo khi cảnh sát khám xét nhà Huấn Hoa Hồng.

Việc cảnh sát xuất hiện tại nhà của Huấn Hoa Hồng thu hút rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Hàng trăm người dân đứng kín hai bên đường vào nơi ở của Huấn Hoa Hồng để theo dõi, quay phim, phát livestream gây ồn ào cả khu vực. Cảnh sát được tăng cường yêu cầu người dân không lại gần khu vực khám xét.

Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) quê ở xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai nhưng chủ yếu sinh sống ở Hà Nội. Huấn Hoa Hồng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội qua các video livestream bán hàng, làm từ thiện, cũng như những ồn ào khoe tiền, vàng và có những phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội. Tài khoản Facebook của Huấn Hoa Hồng hiện có hơn 3,7 triệu người theo dõi, tài khoản TikTok có đến 5,9 triệu lượt theo dõi.

Huấn Hoa Hồng cũng được biết đến là một giang hồ mạng, không chỉ từng xuất hiện cùng các "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Quang "Ramboo"...mà còn bởi những vụ việc ồn ào, từng gây xôn xao dư luận.

Năm 2019, cơ quan chức năng TP HCM đã ra quyết định đưa Bùi Xuân Huấn đi cai nghiện bắt buộc do sử dụng trái phép chất ma túy. Huấn trước đó bị Công an quận Bình Thạnh (cũ), TP HCM phát hiện dương tính với ma túy khi khi kiểm tra hành chính một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn.

Chưa dừng lại, đến đầu năm 2020, Bùi Xuân Huấn tiếp tục bị Công an TP Lào Cai cũ phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy và dương tính với ma túy nên đã lập hồ sơ đưa người này vào trung tâm cai nghiện.

Cũng trong năm 2020, Huấn từng bị Bộ Công an triệu tập để làm rõ việc cắt ghép, sử dụng trái phép hình ảnh chương trình của VTV về việc các nghệ sĩ làm từ thiện tại miền Trung. Đối tượng này cũng bị xử phạt 17,5 triệu vì xuất bản, bán sách không giấy phép. Huấn Hoa Hồng cùng từng bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn vu khống rằng 80% cán bộ, công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy vào tháng 8/2020…

Sau những ồn ào trên, Huấn Hoa Hồng tiếp tục xuất hiện như một “tổng tài” với hình ảnh về cuộc sống xa hoa, xe sang đắt tiền, căn nhà tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, căn biệt thự tại khu đô thị Dương Nội…

Huấn cũng được biết đến từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn HL Group, đồng thời góp vốn tại nhiều doanh nghiệp, song một số doanh nghiệp hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Thời gian qua, Huấn cũng thường đăng tải video giới thiệu khu vườn với nhiều cây cảnh có giá trị cao. Gần đây, Huấn cùng vợ thường xuyên livestream bán hàng trong đó có các dòng nước hoa giá rẻ và các sản phẩm sinh lý…

Trước thời điểm bị cảnh sát khám xét nơi ở, Huấn Hoa Hồng được nhắc đến vụ việc Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, tức Khánh Sky) đến nhà Vua Quạt Trần Đình Tiệp ở xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh livestream chửi bới, thách thức. Huấn được cho là nguồn cơn dẫn đến sự việc trên. Trước đó, trong một buổi livestream, Huấn tuyên bố nếu có người chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Huấn sẽ đóng góp số tiền gấp 3 lần.

Sau tuyên bố này, ông Trần Đình Tiệp công khai hình ảnh hai lần chuyển với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Song, Huấn Hoa Hồng sau đó cho biết sẽ không thực hiện tuyên bố nói trên với lý do không muốn biến hoạt động thiện nguyện thành một cuộc “cá cược”.

Khi sự việc gây tranh cãi trên mạng xã hội, Khánh Sky và Hồ Văn Khoa đăng tải một số nội dung công kích TikToker Vua Quạt trước khi trực tiếp tìm đến xưởng sản xuất của ông Tiệp, livestream, dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra gặp. Sự việc gây ồn ào trên mạng xã hội cũng như đời thực.

Mới đây, VKSND khu vực 7 tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

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