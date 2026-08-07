Giang hồ mạng Tiến “Bịp” hầu tòa

Sáng 7/8, Nguyễn Thành Long (tức Tiến "Bịp") cùng đồng phạm bị TAND khu vực 6 - Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Tiến "Bịp" khi bị khởi tố

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h ngày 8/7/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra nhà Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú xã Kiến Minh, Hải Phòng) sau khi phát hiện một số người tụ tập, nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm này, Nguyễn Thành Long (SN 1988, trú xã Kiến Thụy, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Đạo (SN 1984, trú xã Kiến Minh, Hải Phòng) đang sử dụng ma túy tại nhà của Tuấn. Cơ quan điều tra thu giữ ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Long và Nguyễn Văn Tuấn để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Sau khi hoàn tất điều tra, VKSND khu vực 6, TP Hải Phòng đã ban hành cáo trạng truy tố hai bị can ra trước TAND khu vực 6 để xét xử theo quy định.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, vụ án được dư luận quan tâm do Nguyễn Thành Long, tức Tiến "Bịp", là người nổi tiếng trên mạng xã hội, thường xuyên livestream bàn về "đạo lý giang hồ", hướng dẫn chơi cờ bạc và có nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

Tiến "Bịp" được biết đến là một "giang hồ mạng" có lượng người theo dõi lớn, thường xuyên phát ngôn gây chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Đáng chú ý, Tiến "Bịp" thường livestream nói về các vấn đề xã hội, đạo lý giang hồ, quảng cáo các trò chơi đỏ đen, hướng dẫn chơi cờ bạc bịp,… thu hút rất nhiều người xem.

Tiến "Bịp" nổi tiếng với những phát ngôn như: "Tham lam", "ngu dốt", "còn cái nịt", "chuyện nhặt tiền"... Tiến "Bịp" cũng thường live hoặc xuất hiện trong các video livestream của "Huấn Hoa Hồng" và một số hot Facebooker, Tiktoker, YouTuber có lượng lớn người theo dõi. Vào thời điểm trước khi bị bắt, trên trang YouTube của Tiến "Bịp" thu hút hơn 220.000 người đăng ký.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bảo mẫu ở Quảng Nam bạo hành trẻ: