Ngày 7/8, Bắc Bộ mưa to cục bộ, nguy cơ sạt lở tại nhiều tỉnh phía Bắc

Ngày 7/8, các tỉnh miền Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt với mưa lớn, dông mạnh, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, đêm mưa giảm dần. Chiều tối và tối 7/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh:- Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Mưa lũ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ảnh nchmf.gov.vn.

Cụ thể thời tiết các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội hôm nay có mây, ban ngày xuất hiện mưa rào và dông rải rác, đến đêm mưa giảm và chỉ còn xảy ra vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25–27°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31–33°C.

Tây Bắc Bộ có mây, ban ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to; về đêm mưa rào và dông xảy ra vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26°C, có nơi dưới 22°C; nhiệt độ cao nhất 30–33°C, riêng khu Tây Bắc phổ biến 28–30°C.

Đông Bắc Bộ có mây, ban ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C; nhiệt độ cao nhất từ 30–33°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30–33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25–28°C, nhiệt độ cao nhất 32–35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông xảy ra vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20–23°C, nhiệt độ cao nhất từ 27–30°C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông xảy ra vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31–34°C.

TP. Hồ Chí Minh hôm nay có mây, chiều tối và tối có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25–27°C, nhiệt độ cao nhất từ 32–34°C.

Các chuyên gia khuyến cáo du khách hạn chế đi vào khu vực ven suối, ngầm tràn, sườn đồi hoặc các điểm có nguy cơ sạt lở trong thời gian mưa lớn. Người dân và du khách cũng nên chủ động kiểm tra tình hình giao thông trước khi khởi hành, đồng thời theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để đảm bảo an toàn cho hành trình.

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