Khởi tố vụ án sản xuất thuốc Đông y giả chứa thuốc hóa dược tại Hà Nội

Ngày 6/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Hà Quang Phước (SN 1952, trú tại khu tập thể Ngân hàng, phường Dương Nội) và Bùi Thị Tiết (SN 1988, trú tại xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Nhóm đối tượng bị điều tra liên quan vụ án.

Theo điều tra, từ năm 2024, thuốc Đông y bán chậm vì kém hiệu quả nên Phước nảy sinh ý đồ pha trộn thuốc hóa dược, tân dược vào thuốc đông y, thuốc cổ truyền để thu hút người mua.

Để thực hiện, Phước mua nhiều loại thuốc có thành phần giảm đau, nghiền thành bột rồi trộn với thuốc đông y cổ truyền có nguồn gốc thảo dược. Sau đó, đối tượng đóng vào túi nilon và dán nhãn “Thuốc Đông y gia truyền”.

Quá trình tham gia Hội thầy thuốc Đông y, Phước quen Bùi Thị Tiết và hướng dẫn Tiết cách sản xuất thuốc Đông y. Theo cáo buộc, Phước giao Tiết mua thảo dược của người dân tộc miền núi, phơi khô rồi nghiền thành bột.

Sau đó, Phước mang thuốc hóa dược, tân dược đến nhà Tiết để cùng nghiền nhỏ và pha trộn. Hai đối tượng đóng gói, cho nhãn thuốc có nguồn gốc thảo dược vào túi nilon để bán cho người bệnh.

Khám xét đối với Hà Quang Phước, cơ quan điều tra thu giữ hơn 2.770 gói thuốc mang nhãn “Đông y gia truyền”, nội dung giới thiệu đây là thuốc bào chế từ cây bách bệnh và một số cây thuốc nam.

Số tang vật được sử dụng để pha trộn, đóng gói sản phẩm thuốc ''Đông y gia truyền”.

Tại nơi ở và nơi làm việc của Bùi Thị Tiết, lực lượng chức năng thu giữ 3.000 gói sản phẩm thuốc Đông y gia truyền “Bách bệnh”; tem, nhãn và túi nilon đóng gói sản phẩm; máy ép nhiệt; máy nghiền cùng nhiều loại thuốc hóa dược, tân dược.

Mở rộng điều tra, Công an Hà Nội tiếp tục khám xét, thu giữ thêm nhiều sản phẩm thuốc đông y có pha trộn thuốc tân dược do Hà Quang Phước sản xuất, buôn bán.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT công an thành phố tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.