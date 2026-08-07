Mưa lớn gây sạt lở, 2 người mất tích ở Lào Cai

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa lớn và xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhà cửa, sản xuất và khiến 2 người mất tích.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ đêm 3/8 đến sáng 7/8 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa lớn và xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhà cửa, sản xuất của địa phương.

Mưa lớn đã khiến 02 người mất tích gồm: Ông Quàng Văn Hoàn (sinh năm 1981, trú tại xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La). Khoảng 14h03 ngày 5/8, đi hái măng tại khu vực hồ Thủy điện Mý Háng Tầu, thôn Pú Vá, xã Chế Tạo thì khu vực này xảy ra sạt lở. Đến nay gia đình và cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy ông Hoàn.

Người thứ 02 mất tích là ông Quách Văn Tuyến (sinh năm 1973, trú tại thôn Phú Thôn, xã Xuân Ái. Khoảng 13h30 ngày 5/8, ông Tuyến đi bắt cá trên đoạn suối thuộc thôn Phú Thôn thì lũ lớn tràn về. Hiện vẫn chưa tìm thấy ông Tuyến.

Khoảng 5h ngày 7/8, tại Km59, Tỉnh lộ 161, đoạn qua xã Bảo Hà, mưa lũ đã làm sạt taluy âm toàn bộ mặt đường gây chia cắt giao thông từ xã Bảo Hà đi xã Lâm Giang. (Ảnh: CA Lào Cai).

Công an xã Bảo Hà và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai chốt chặn 2 đầu, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. (Ảnh: CA Lào Cai).

Mưa lũ cũng làm 10 ngôi nhà bị hư hỏng, ngập nước hoặc sạt lở; 34 hộ với 135 nhân khẩu ở các xã Thượng Hà (1 hộ/4 khẩu), Xuân Hòa(1 hộ/5 khẩu), Mậu A (29 hộ/119 khẩu), Đông Cuông (1 hộ/2 khẩu), Quy Mông (2 hộ/5 khẩu) phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ đã cuốn trôi hoặc vùi lấp gần 23 ha cây trồng cùng 0,8 ha thủy sản và 90 con gia cầm.

Đường Tỉnh 175 qua Thủy điện Thác Cá 2 bị chia cắt hoàn toàn. (Ảnh: CA xã Mỏ Vàng).

Hệ thống giao thông ghi nhận ít nhất 43 điểm sạt lở trên Quốc lộ 32, Tỉnh lộ 163, Tỉnh lộ 155 với khoảng 6.545 m³ đất đá; Đường Tỉnh 175m đoạn qua Thủy điện Thác Cá 2 (xã Mỏ Vàng); nhiều công trình thủy lợi, trường học, nhà văn hóa bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, thông tin từ Sở Xây dựng Lào Cai cho biết, tại Km59+120 Tỉnh lộ 161, đoạn qua xã Bảo Hà sạt taluy âm toàn bộ mặt đường, dài khoảng 50m, sâu khoảng 20m. Sở đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì cùng các đơn vị phối hợp với địa phương căng dây cảnh báo và hướng dẫn giao thông. Các Bên đang phối hợp với đường sắt để lên phương án xử lý.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24h qua (từ 7h ngày 6/8 đến 7h ngày 7/8), khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số nơi như: Nậm Hàng (Lai Châu) 132,2mm; Ngòi Hoa (Phú Thọ) 108,2mm; Tà Si Láng (Lào Cai) 158mm; Kim Hỷ (Thái Nguyên) 71,8mm; Tam Chung (Thanh Hóa) 106,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực thuộc các địa phương trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6h tới, các tỉnh tiếp tục có mưa. Dự báo Lai Châu, Lào Cai và Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Thái Nguyên và Phú Thọ từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong 6h tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Thanh Hóa. Cơ quan khí tượng đánh giá rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: CSGT Lào Cai hỗ trợ người dân vượt qua nước lũ. Nguồn: CA Lào Cai.