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Xã hội

Trung tá CSGT, người từng “dẫn đường 4 đời Tổng thống Mỹ” từ trần

Là “cánh chim đầu đàn” của Đội TTDĐ từng dẫn đường cho 4 đời Tổng thống Mỹ đến Việt Nam, Trung tá Nguyễn Văn Hải vừa qua đời trong sự tiếc thương của đồng đội…

Đăng Lê
    • Trưa 6/8, thông tin từ gia đình Trung tá Nguyễn Văn Hải, (nguyên đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn (TTDĐ) – thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM) cho biết, Trung tá Hải vừa qua đời lúc hơn 10h sáng cùng ngày; hưởng thọ 65 tuổi.
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  • Trung tá Nguyễn Văn Hải vào ngành Công an từ năm 18 tuổi và công tác tại PC08 từ năm 1982. Năm 1987, Trung tá Hải làm việc tại Đội TTDĐ và suốt 30 năm cho đến ngày nghỉ hưu (năm 2017), từ thời còn làm lính đến các vị trí chỉ huy, Trung tá Hải gắn bó với công việc đưa, đón các đoàn nguyên thủ quốc gia trong nước và trên thế giới đến thăm, làm việc tại TP HCM.
  • Trung tá Hải là người duy nhất ở TP HCM (đến thời điểm này) có hàng trăm lần dẫn đường cho các đoàn nguyên thủ quốc gia trên thế giới đến TP HCM; trong đó có 3 đời Tổng thống Pháp và đặc biệt vinh dự tham gia dẫn đường cho 4 đới Tổng thống Mỹ (Tổng thống George H.W.Bush (cha) năm 1995; Tổng thống Bill Clinton (năm 2000); Tổng thống George W. Bush (con) năm 2006 và Tổng thống Barack Obama năm 2016).
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Trung tá Nguyễn Văn Hải - nguyên Đội trưởng Đội TTDĐ, người 30 năm gắn bó với công tác đưa đón các đoàn nguyên thủ quốc gia đến thăm, làm việc tại TP HCM - vừa từ trần ở tuổi 65, để lại nhiều tiếc thương cho đồng đội, thân nhân và bạn bè.
  • Trung tá Nguyễn Văn Hải là hình ảnh mẫu mực, “cánh chim đầu đàn” của Đội TTDĐ luôn hết lòng với nhiệm vụ và được các thế hệ cán bộ - chiến sĩ CSGT thuộc PC08 yêu quý. Nhiều người lính từng làm việc với ông thường gọi ông bằng 2 tiếng thân thương “bố Hải”. Đến sau khi nghỉ hưu, Trung tá Hải vẫn góp phần xây dựng hình ảnh, kinh nghiệm dẫn đoàn với các đồng nghiệp, đồng chí của mình. Ngay khi nhận được tin Trung tá Hải từ trần, nhiều đồng đội, thân nhân và bạn bè đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn.

Tang lễ Trung tá Nguyễn Văn Hải được tổ chức tại nhà riêng đường Dương Văn An, phường Bình Trưng (phường An Phú, TP Thủ Đức cũ), TP HCM. Lễ truy điệu lúc 5h30 ngày 9/8. Sau đó linh cữu được đưa đi hoả táng tại Long Thành, TP Đồng Nai vào sáng cùng ngày.

#CSGT #Tổng thống Mỹ

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