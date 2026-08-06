Trung tá CSGT, người từng “dẫn đường 4 đời Tổng thống Mỹ” từ trần

Nạn nhân là anh N.N.T. (SN 1973, trú thôn An Sơn 2, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động.

Thông tin ban đầu, chiều 30/7 quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1D, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động trong tình trạng đứt lìa cánh tay đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Tổ 5, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang tuần tra lưu động trên tuyến Quốc lộ 1D thì nhận được tín hiệu cầu cứu từ xe ô tô biển kiểm soát 77A-324.xx, đề nghị hỗ trợ dẫn đường đưa người bị tai nạn lao động đứt lìa cánh tay.