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Xã hội

Sơn La chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, hơn 300 nhà dân bị ảnh hưởng

Mưa lớn kéo dài tại Sơn La đã gây thiệt hại về người và tài sản, làm nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng, hơn 300 nhà dân ảnh hưởng.

Bình Nguyên

Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 5 đến sáng ngày 6/8 đã gây sạt lở, ngập úng trên diện rộng tại Sơn La, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, giao thông...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến 15 giờ 30 phút ngày 6/8, thiên tai làm 1 người bị thương do sạt lở đá khi lưu thông qua đèo Chiềng Pấc; 34 nhà bị hư hỏng; 23 nhà bị ngập nước; 80 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, trong đó 70 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, đá lăn; 65 hộ với 342 nhân khẩu đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Mưa lũ gây sạt lở trên nhiều tuyến giao thông. Tại Quốc lộ 6 qua đèo Chiềng Pấc, đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông ách tắc nhiều giờ. Ảnh: Tiền Phong.

Mưa lũ cũng làm 74 ha lúa bị ảnh hưởng, hơn 47 ha cà phê bị ngập úng, sạt lở hoặc ảnh hưởng trong thời điểm thu hoạch; 0,63 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Về hạ tầng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông bị sạt lở, ách tắc; 3 xe ô tô bị đất đá vùi lấp, trong đó có 1 xe hư hỏng hoàn toàn; 690m mương; một công trình cấp nước sinh hoạt tập trung bị ảnh hưởng. Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính gần 17 tỷ đồng.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt do ảnh hưởng bởi mưa lũ liên tục trong nhiều ngày. Ảnh: Công Lý.
Nhiều tuyến đường bị chia cắt do ảnh hưởng bởi mưa lũ liên tục trong nhiều ngày. Ảnh: Công Lý.

Ngay khi thiên tai xảy ra, tại những nơi bị mưa lũ, chính quyền các địa phương đã huy động tổng lực các lực lượng cứu hộ, hỗ trợ các hộ dân bị cô lập; sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn; tổ chức khơi thông dòng chảy, tập trung khắc phục các điểm ngập úng và sạt lở; rà soát, cắm biển cảnh báo và dọn dẹp sạt lở tại các tuyến đường bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng điều động phương tiện, cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả ban đầu. Ảnh: Tiền Phong.

Theo lực lượng chức năng, khối lượng đất đá sạt lở tại các vị trí rất lớn, việc khắc phục chủ yếu được thực hiện bằng sức người. Trong khi đó, mưa vẫn tiếp diễn, các khu vực vẫn vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở cao.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các xã, phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chủ động sơ tán người dân khi cần thiết và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại Sơn La gây sạt lở, ngập úng, làm nhiều nhà dân bị ảnh hưởng. Ảnh xã Mường Sại. Ảnh: Công Lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đề nghị các xã, phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

>> Mời độc giả xem video Lai Châu: Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến quốc lộ. (Nguồn VTV1).
#Sơn La #mưa lũ #thiệt hại #sơ tán #giao thông #nông nghiệp

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