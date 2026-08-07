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Sống Khỏe

Cứu sống trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi suy hô hấp nguy kịch do thiếu surfactant

Ca bệnh là lời cảnh báo về tình trạng thiếu surfactant thứ phát ở trẻ sơ sinh có thể diễn tiến rất nhanh, đòi hỏi phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Thúy Nga

Các bác sĩ Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa điều trị thành công một trường hợp suy hô hấp nặng do thiếu surfactant thứ phát ở trẻ sơ sinh, giúp em bé vượt qua giai đoạn nguy kịch sau hơn 20 ngày điều trị tích cực.

Bệnh nhi Đ.P.N.H. chào đời ở tuổi thai 37 tuần 1 ngày bằng phương pháp mổ lấy thai chủ động, cân nặng lúc sinh 2,8 kg.

Ngay sau sinh, trẻ xuất hiện tình trạng suy hô hấp nặng, không đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ hô hấp thông thường. Trước diễn biến nguy cấp, ê-kíp điều trị đã nhanh chóng đặt nội khí quản và cho trẻ thở máy.

Tuy nhiên, bệnh tiếp tục tiến triển nặng khi trẻ đồng thời xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm gồm tràn khí trung thất, tràn khí màng phổi và tăng áp phổi nặng. Đây đều là những biến chứng có thể đe dọa tính mạng, khiến tiên lượng điều trị trở nên rất dè dặt.

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Hình ảnh phổi trên phim chụp - Ảnh BVCC

Trước diễn biến phức tạp của bệnh, các bác sĩ đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức và điều trị chuyên sâu.

Trẻ được hỗ trợ hô hấp bằng máy thở cao tần (High Frequency Oscillatory Ventilation - HFO). Sau khi đạt mục tiêu thông khí và oxy hóa máu, các bác sĩ tiến hành bơm surfactant qua nội khí quản nhằm cải thiện chức năng phổi.

Song song với đó, bệnh nhi được sử dụng thuốc vận mạch để ổn định huyết động, kháng sinh điều trị nhiễm trùng, đồng thời được điều chỉnh các rối loạn huyết học, thăng bằng kiềm - toan và điện giải.

Nhờ chiến lược điều trị toàn diện cùng sự theo dõi sát sao của ê-kíp hồi sức sơ sinh, tình trạng hô hấp và tuần hoàn của trẻ dần cải thiện qua từng ngày.

Sau hơn 20 ngày điều trị tích cực, trẻ được rút nội khí quản thành công, tự thở tốt, bú sữa ổn định, tăng cân tốt và hoàn thành tiêm phòng vắc-xin lao, viêm gan B trước khi đủ điều kiện xuất viện.

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Các chuyên gia cho biết, surfactant là chất hoạt diện giúp các phế nang không bị xẹp khi hô hấp. Khi thiếu surfactant, phổi mất khả năng giãn nở bình thường, dẫn đến suy hô hấp và giảm oxy máu.

Không chỉ gặp ở trẻ sinh non do thiếu surfactant nguyên phát, tình trạng thiếu surfactant thứ phát cũng có thể xảy ra ở trẻ đủ tháng hoặc gần đủ tháng khi mắc các bệnh lý nặng về phổi hoặc nhiễm trùng. Bệnh có thể diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm, đặc biệt nếu xuất hiện đồng thời các biến chứng như tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất và tăng áp phổi.

Trong những trường hợp này, việc lựa chọn chiến lược hỗ trợ hô hấp phù hợp, kết hợp bơm surfactant đúng thời điểm, ổn định huyết động và điều trị toàn diện đóng vai trò quyết định đến tiên lượng của người bệnh.

Thiếu surfactant thứ phát ở trẻ sơ sinh nguy hiểm thế nào?

Surfactant là chất giúp phế nang không bị xẹp trong quá trình hô hấp.

Thiếu surfactant khiến trẻ suy hô hấp, giảm oxy máu và có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Bệnh có thể kèm các biến chứng nặng như tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất và tăng áp phổi.

Trẻ cần được phát hiện sớm, chuyển đến cơ sở có đơn vị hồi sức sơ sinh để được hỗ trợ hô hấp, bơm surfactant và điều trị chuyên sâu kịp thời nhằm giảm nguy cơ tử vong và di chứng.

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#quy trình điều trị suy hô hấp trẻ sơ sinh #thiếu surfactant #suy hô hấp #trẻ sơ sinh

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