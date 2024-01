Ô tô mất lái, “bay” như phim hành động

Một chiếc ô tô bị mất lái đã đâm vào dải phân cách trên tuyến đường xuyên cảng Mumbai (Atal Setu), Ấn Độ mới khánh thành vào hôm 21/1.

Hình ảnh do camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại cho thấy, chiếc xe hatchback cắt ngang làn đường và đâm vào lan can. Chiếc xe đang đi đến Chirle (một ngôi làng ở Uran Taluka, quận Raigad), trên xe có hai phụ nữ và trẻ em vào thời điểm xảy ra tai nạn. Tất cả hành khách đều được báo cáo là an toàn.

Cảnh sát cho biết nữ tài xế đã mất lái và đâm vào dải phân cách, đồng thời cho biết thêm rằng chiếc xe bị lật và trượt dọc đường một đoạn trước khi trở lại bình thường.

Các quan chức cho biết đây là vụ tai nạn đầu tiên trên cây cầu biển dài nhất Ấn Độ mang tên Atal Bihari Vajpayee Sewri-Nhava Sheva Atal Setu, nối phía nam Mumbai với thành phố vệ tinh Navi Mumbai.

Cầu xuyên cảng có 6 làn xe dài 21,8km với chiều dài đường biển là 16,5 km.