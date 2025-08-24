Hà Nội

Xã hội

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 24/8, Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phát hiện và triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản kết hợp rửa tiền trên không gian mạng, quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa.

1.jpg
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm là lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs, sau đó đăng tải nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”. Với chiêu thức này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, dùng lời mời gọi “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia, thuê hàng chục người Việt tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

2.jpg
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ.

Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, phương thức hoạt động tinh vi, xảo quyệt, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng để đấu tranh, triệt phá. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây này.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng, trong đó cầm đầu là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
