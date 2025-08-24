Đường dây bán đá "đổ thạch" lừa khoảng 10 tỷ đồng hoạt động ra sao?

Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân để phát livestream, sử dụng các viên đá thường không có giá trị để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức livestream bán đá “đổ thạch”. Quá trình đấu tranh triệt phá đã bắt giữ giữ 11 đối tượng chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan tới vụ án.

Qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến với hình thức gọi là “đổ thạch”. Nhóm này lợi dụng mạng xã hội để bán các cục đá giả được quảng bá có chứa đá quý bên trong. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Đến ngày 21/8/2025, Ban chuyên án đã triển khai phương án đấu tranh. Lực lượng được chia thành nhiều mũi đồng loạt tấn công vào các địa điểm mà các đối tượng thuê nhà để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đó, đã bắt giữ và vận động đầu thú thành công 11 đối tượng gồm: Hoàng Quốc Trị (sinh năm 1993) trú tại xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai; Hoàng Văn Giang (sinh năm 2000), Hoàng Văn Thứ (sinh năm 1991), Phòng Văn Khuyến (sinh năm 2003); Nông Văn Lâm (sinh năm 2003); Nông Văn Huyện (sinh năm 1991); Nông Văn Quê (sinh năm 1998); Hứa Văn Lên, (sinh năm 1992); Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 2006) cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai. Đến ngày 22/8/2025, 2 đối tượng là Triệu Văn Trúc (sinh năm 1991) và Lăng Văn Liêm (sinh năm 1991) cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai để đầu thú do có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2025, Hoàng Văn Giang đã lập, quản trị kênh Youtube có tên “Đá quý cổng trời An Phú”. Giang bàn bạc, thống nhất với Hoàng Văn Thứ về việc tổ chức thực hiện việc livestream bán đá “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trong đó, Thứ chịu trách nhiệm thuê địa điểm, Giang chịu trách nhiệm tìm người livestream.

Sau đó, Thứ mua thêm 3 kênh Youtube có tên “Đá quý Tuấn Phương”, “Đá quý Kim Ngọc”, “@Thaospinel” để phát livestream. Đồng thời Thứ đã tìm người nhờ thuê địa điểm là quán karaoke “Quán Dốc” (cũ, đã nghỉ kinh doanh) ở số 1056, Tỉnh lộ 151, thôn 1, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai để bố trí làm địa điểm và chuẩn bị máy tính, đường truyền, tài khoản ngân hàng, tài khoản Youtube ảo cũng như các công cụ, phương tiện khác phục vụ phát livestream.

Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân để phát livestream, sử dụng các viên đá thường không có giá trị quảng cáo, giới thiệu, đưa ra thông tin gian dối là đá quý thô, có chứa đá ruby giá trị cao bên trong; đề nghị người xem tham gia mua đá, nếu đập ra (đổ thạch) mà có các viên đá quý với trọng lượng nhất định sẽ mua lại ngay với giá cao.

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn sử dụng khoảng 70 tài khoản Youtube ảo tham gia vào các phiên livestream để mua đá dưới dạng “quân xanh” nhằm đẩy lượng người tham gia live tạo lòng tin cho người xem. Người bị hại tham gia mua đá thì khi đập ra sẽ không có đá quý hoặc các đối tượng chỉ cài các viên đá trọng lượng nhỏ không đủ điều kiện mua lại để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đề nghị những ai là nạn nhân của vụ án nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Số 506, đường Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai; Điện thoại 033 9926161) để được hướng dẫn, phối hợp điều tra.



