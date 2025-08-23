Hà Nội

Xã hội

Cảnh báo một số kịch bản lừa đảo lợi dụng việc thanh toán qua ví điện tử

Ngày 23/8, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo một số kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng việc thanh toán qua ví điện tử.

Gia Đạt

Từ ngày 1/7/2025, ví điện tử được công nhận chính thức là phương tiện thanh toán tương tự tài khoản ngân hàng, thẻ và tiền mặt. Khách hàng có thể chuyển tiền giữa các ví điện tử, hoặc từ ví sang tài khoản ngân hàng và ngược lại. Lợi dụng việc này, các đối tượng tạo ra nhiều kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng.

7.jpg
Ảnh minh họa.

Một số kịch bản lừa đảo được các đối tượng sử dụng:

- Giả mạo nhân viên của các công ty có ví điện tử uy tín như: VNPAY, ZaloPay, Momo... gọi điện hỗ trợ cập nhật, xác thực thông tin ví để yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền trong ví hoặc trong tài khoản ngân hàng.

- Giả mạo giao diện hoặc tin nhắn từ ví điện tử (ZaloPay, Momo, ShopeePay, v.v.) với nội dung “bạn vừa nhận được tiền” hoặc “xác nhận giao dịch liên ví” gửi kèm đường link giả (phishing site) yêu cầu đăng nhập để “nhận tiền” sau đó đánh cắp tài khoản và OTP chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

- Lôi kéo nạn nhân nhận/chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau với lý do “làm nhiệm vụ nhận thưởng”, “hỗ trợ giải ngân khoản vay”. Hệ quả: Nạn nhân vừa mất tiền (do chuyển ra ngoài) vừa có thể bị liên đới trong các vụ rửa tiền hoặc lừa đảo dây chuyền.

- Gọi điện thoại, gửi email, nhắn tin thông báo khách hàng trúng thưởng chương trình khuyến mãi của Ví điện tử, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin hoặc nộp phí để hoàn thiện thủ tục nhận quà bằng cách bấm vào link, quét mã QR hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản/ví của kẻ gian.

- Tạo các chương trình khuyến mại giả (ví dụ: “Chuyển liên ví nhận hoàn 50% giá trị”), yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước để “xác nhận giao dịch”. Dùng các kênh mạng xã hội, group mua bán online để phát tán.

- Phát tán app giả mạo ví điện tử hoặc tiện ích “chuyển liên ví nhanh” nhằm cài mã độc. Khi người dùng đăng nhập, toàn bộ thông tin và mã OTP bị đánh cắp và chiếm đoạt. Chỉ cần người dùng cung cấp thông tin bảo mật và làm theo hướng dẫn sẽ mất kiểm soát Ví và tiền trong Ví.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân hết sức cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu đăng nhập Ví điện tử, mã xác thực OTP dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng/ nhân viên của Ví điện tử. Kiểm soát an toàn và nâng cao cảnh giác khi liên kết Ví điện tử với tải khoản/Thẻ ngân hàng, không đăng ký tài khoản/định danh ví điện tử hộ người khác. Ngoài ra, người dùng nên thay đổi mật khẩu của Ví điện tử thường xuyên, không đặt mật khẩu dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại.

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Giả danh nhân viên công ty tài chính lừa đảo hơn 2,3 tỷ đồng

Với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính, đưa ra thông tin gian dối cho vay tiền qua mạng internet, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.

Ngày 20/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Thị Luận cùng đồng bọn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do muốn hưởng lợi bất chính nên từ ngày 15/3 - 13/6/2024, Nguyễn Thị Luận (SN 1989, ở Hà Nội), Phạm Linh Chi (SN 1993, ở tỉnh Hưng Yên), Trần Văn Thành (SN 1986, ở Hà Nội), Phón Văn Danh (SN 1995, ở tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Văn Hợi (NS 1995, ở tỉnh Bắc Ninh), Lương Văn Cương (SN 1989, ở tỉnh Hưng Yên) đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua mạng.

Xã hội

Bắt 2 đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản ở Quảng Trị

Hai đối tượng giả danh công an để chặn phương tiện tham gia giao thông, nhằm vòi vĩnh tiền từ người điều khiển sai phạm.

Ngày 11/8, Công an phường Đồng Thuận (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang làm việc với 2 đối tượng, gồm: Đặng Trung Quân (SN 2005) và Bùi Bảo Long (SN 2004, cùng trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi giả danh lực lượng công an với mục đích chặn người đi đường để kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 9/8, Quân đi xe mô tô mang BKS 74-AA-564.80 (BKS thực của xe là 74-AA-564.90, trước đó Quân dán đổi số 9 sang số 8) chở Long đi uống nước tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. Tại đây, Quân và Long có bàn với nhau về việc đi bắt các xe lạng lách.

Xã hội

Bắt 2 đối tượng giả danh công an, cướp tiền trên "chiếu bạc" ở Đà Nẵng

Giả danh cán bộ công an, Tuấn và Tuyến mang theo còng số 8, xông vào tụ điểm đánh bạc ở TP Đà Nẵng, đe dọa, chiếm đoạt 170.000 đồng của người chơi.

Ngày 9/8, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Duy Tuấn (SN 1991, trú phường Thanh Khê và Nguyễn Đình Tuyến (SN 1986, trú phường Hòa Cường, cùng TP Đà Nẵng) về tội “Cướp tài sản”.

Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khi giả danh công an tìm đến các địa điểm đánh bạc, hù dọa con bạc để lấy tiền tiêu xài.

