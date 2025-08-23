Cảnh báo một số kịch bản lừa đảo lợi dụng việc thanh toán qua ví điện tử

Ngày 23/8, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo một số kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng việc thanh toán qua ví điện tử.

Từ ngày 1/7/2025, ví điện tử được công nhận chính thức là phương tiện thanh toán tương tự tài khoản ngân hàng, thẻ và tiền mặt. Khách hàng có thể chuyển tiền giữa các ví điện tử, hoặc từ ví sang tài khoản ngân hàng và ngược lại. Lợi dụng việc này, các đối tượng tạo ra nhiều kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng.

Ảnh minh họa.

Một số kịch bản lừa đảo được các đối tượng sử dụng:

- Giả mạo nhân viên của các công ty có ví điện tử uy tín như: VNPAY, ZaloPay, Momo... gọi điện hỗ trợ cập nhật, xác thực thông tin ví để yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền trong ví hoặc trong tài khoản ngân hàng.

- Giả mạo giao diện hoặc tin nhắn từ ví điện tử (ZaloPay, Momo, ShopeePay, v.v.) với nội dung “bạn vừa nhận được tiền” hoặc “xác nhận giao dịch liên ví” gửi kèm đường link giả (phishing site) yêu cầu đăng nhập để “nhận tiền” sau đó đánh cắp tài khoản và OTP chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

- Lôi kéo nạn nhân nhận/chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau với lý do “làm nhiệm vụ nhận thưởng”, “hỗ trợ giải ngân khoản vay”. Hệ quả: Nạn nhân vừa mất tiền (do chuyển ra ngoài) vừa có thể bị liên đới trong các vụ rửa tiền hoặc lừa đảo dây chuyền.

- Gọi điện thoại, gửi email, nhắn tin thông báo khách hàng trúng thưởng chương trình khuyến mãi của Ví điện tử, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin hoặc nộp phí để hoàn thiện thủ tục nhận quà bằng cách bấm vào link, quét mã QR hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản/ví của kẻ gian.

- Tạo các chương trình khuyến mại giả (ví dụ: “Chuyển liên ví nhận hoàn 50% giá trị”), yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước để “xác nhận giao dịch”. Dùng các kênh mạng xã hội, group mua bán online để phát tán.

- Phát tán app giả mạo ví điện tử hoặc tiện ích “chuyển liên ví nhanh” nhằm cài mã độc. Khi người dùng đăng nhập, toàn bộ thông tin và mã OTP bị đánh cắp và chiếm đoạt. Chỉ cần người dùng cung cấp thông tin bảo mật và làm theo hướng dẫn sẽ mất kiểm soát Ví và tiền trong Ví.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân hết sức cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu đăng nhập Ví điện tử, mã xác thực OTP dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng/ nhân viên của Ví điện tử. Kiểm soát an toàn và nâng cao cảnh giác khi liên kết Ví điện tử với tải khoản/Thẻ ngân hàng, không đăng ký tài khoản/định danh ví điện tử hộ người khác. Ngoài ra, người dùng nên thay đổi mật khẩu của Ví điện tử thường xuyên, không đặt mật khẩu dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại.

