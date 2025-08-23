Bắt tên cầm đầu và chặt đứt các mắt xích trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ

Công an Thanh Hoá vừa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng và bắt giữ nhiều đối tượng.

Chiều 23/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hoá) cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Theo đó, đầu tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này do đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Nguyễn Thanh Tùng là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lớn.

Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau. Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Ban chuyên án xác định, đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của hàng trăm đối tượng trong và ngoài nước. Thủ đoạn của bọn tội phạm đã lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”. Với thủ đoạn này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia.

Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Những đối tượng này là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lớn.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn đã lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân trên khắp cả nước, thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Ngày 26/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, trú tại ấp 7, xã Đại Hải, TP Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tấn Sang (SN 1994, trú tại 334 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, trú tại tổ 12B Khu 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Thắng (SN 2002, trú tại thôn An Biên 2, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, trú tại Khu phố Toàn Thắng, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Rửa tiền và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, trú tại 32 Hàng Mắm, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội Rửa tiền.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

