Thủ lĩnh tối cao IS lộ nơi ẩn náu, sắp bị tóm gọn

(Kiến Thức) - Một nguồn tin tình báo mới đây tiết lộ, thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đang trốn trong đường hầm bí mật ở vùng sa mạc phía tây tỉnh Anbar (Iraq), tại khu vực biên giới với Syria.

Trang tin tức al-Ma'aloumeh dẫn nguồn tin tình báo của lực lượng dân quân Iraq Hashd al-Shaabi cho biết, thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đang trốn trong một đường hầm bí mật ở khu al-Husayniyat, phía bắc thị trấn al-Ratbah của tỉnh Anbar, Iraq.

Thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi đang trốn ở Iraq. Ảnh: FNA.

Nguồn tin tình báo nói thêm, lực lượng an ninh Iraq đang cân nhắc việc tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát đường hầm này. Họ đã triển khai lực lượng an ninh ở khu al-Ratbah gần biên giới với Syria và phong tỏa mọi con đường xung quanh để tên thủ lĩnh IS này và đồng bọn của hắn không thể trốn thoát.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng trên thực tế, các chiến đấu cơ Mỹ không hề ném bom các nơi ẩn náu và đường hầm của phiến quân IS trong khu vực này, mặc dù lực lượng Mỹ có thể biết tên al-Baghdadi đang trốn trong sa mạc al-Ratbah.

Trước đó, Al Masdar News đưa tin ngày 30/5, hàng chục binh sĩ thuộc lực lượng Đặc nhiệm Anh đã được triển khai tới Iraq để thực hiện nhiệm vụ "bắt sống hoặc tiêu diệt" thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi .

"Khoảng 30 binh sĩ SAS phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm Mỹ, với sự hỗ trợ của Đặc nhiệm Iraq, đang truy tìm tung tích của tên thủ lĩnh al-Baghdadi tại Iraq", AMN dẫn nguồn tin cho hay.