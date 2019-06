Ngưỡng mộ thành tựu của 4 vị Thủ tướng Anh nổi tiếng nhất

Thủ tướng Winston Churchill là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong lịch sử nước Anh. Ông là Thủ tướng Anh trong nhiệm kỳ 1940-1945 và 1951-1955. Dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời Thủ tướng Churchill phải kể đến vai trò của ông trong việc dẫn dắt nước Anh đoàn kết, đi qua những ngày tháng "đen tối" của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: UPI. Sau khi trở thành Thủ tướng Anh vào tháng 5/1940 trong bối cảnh Thế chiến II bắt đầu diễn ra ác liệt và phát xít Đức xâm lược nhiều nước Châu Âu, ông Churchill đã giúp lãnh đạo quân Đồng minh cùng nước Mỹ và Liên Xô đánh bại phe Trục và xây dựng lại hòa bình thời hậu chiến. Ảnh: DE. Tái đắc cử vị trí Thủ tướng Anh năm 1951, ông Churchill đã đưa ra những cải cách quan trọng trong nước. Có thể nói, trong lòng người dân Anh, Thủ tướng Churchill là một anh hùng dân tộc. Ảnh: NP. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Churchill vẫn là Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải thưởng Nobel Văn học, và được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý khác. Ảnh: Daily Mail. Nhắc đến những vị Thủ tướng nổi tiếng nhất nước Anh không thể không kể đến nữ Thủ tướng Magaret Thatcher. Với những quan điểm và chính sách cứng rắn nên bà còn được mệnh danh là "Bà đầm thép". Bà là Thủ tướng Anh trong suốt 11 năm, từ tháng 5/1979 đến tháng 11/1990. Ảnh: Telegraph. Thành tựu chủ yếu được ghi nhận của Thủ tướng Magaret Thatcher đó là trong lĩnh vực kinh tế. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, bà đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm chấm dứt việc chính phủ can thiệp quá mức vào nền kinh tế như tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, giảm chi phí cho các dịch vụ y tế và nhà ở, thực hiện chính sách nhằm cân bằng ngân sách và kiềm chế lạm phát,... Ảnh: AP. Nữ thủ tướng đầu tiên của Anh là người đặt nền móng cho chính sách đối ngoại độc lập và mạnh mẽ hơn của Anh trong thập niên 1980. Ảnh: NG. Với những cống hiến của mình, bà được nhiều người ca ngợi là người có công cải cách nền kinh tế của nước Anh. Năm 2002, BBC xếp nữ Thủ tướng Magaret Thatcher ở vị trí thứ 16 trong danh sách 100 người Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Ảnh: NYT. Ông Tony Blair là Thủ tướng Anh trong khoảng thời gian từ tháng 5/1997 đến tháng 6/2007. Ảnh: YN. Trong suốt 10 năm cầm quyền, ông Tony cũng mang lại nhiều điều tốt đẹp cho đất nước. Mặc dù vậy, những "di sản" này lại không được người dân Anh nhớ đến nhiều. Ảnh: The Times. Đáng chú ý nhất trong số những thành tựu mà ông Tony đạt được đó là "giúp" London giành quyền đăng cai Thế vận hội 2012 và là "kiến trúc sư" cho thỏa thuận hòa bình Bắc Ireland. Ảnh: HT. Thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử này có tên "Ngày thứ Sáu tốt lành" được ký năm 1998 giúp chấm dứt cuộc xung đột tôn giáo kéo dài suốt 3 thập kỷ vốn khiến hơn 3.500 thiệt mạng. Ảnh: Time. Người kế nhiệm ông Tony là Thủ tướng Gordon Brown, đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu Chính phủ Anh trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2010. Ảnh: DE. Tuy nhiên, những thành tựu của ông Brown chủ yếu được ghi nhận trong thời gian ông làm Bộ trưởng Tài chính Anh (1997-2007). Ông từng được coi là một trong những Bộ trưởng Tài chính thành đạt và quyền lực nhất trong chính phủ của Thủ tướng Tony Blair. Ảnh: The Times. Cụ thể, 3 thành tựu đặc biệt của Bộ trưởng Tài chính Anh Gordon Brown trong suốt một thập niên đương chức đó là: Dẫn dắt thời kỳ tăng trưởng lâu dài nhất; biến Ngân hàng Anh Quốc thành một định chế độc lập; và kiến tạo một thỏa ước về nạn nghèo đói và biến đổi khí hậu tại Hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2005. Ảnh: MM. Mời độc giả xem thêm video về nữ Thủ tướng Anh Theresa May (Nguồn: BBC)

Thủ tướng Winston Churchill là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong lịch sử nước Anh. Ông là Thủ tướng Anh trong nhiệm kỳ 1940-1945 và 1951-1955. Dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời Thủ tướng Churchill phải kể đến vai trò của ông trong việc dẫn dắt nước Anh đoàn kết, đi qua những ngày tháng "đen tối" của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: UPI. Sau khi trở thành Thủ tướng Anh vào tháng 5/1940 trong bối cảnh Thế chiến II bắt đầu diễn ra ác liệt và phát xít Đức xâm lược nhiều nước Châu Âu, ông Churchill đã giúp lãnh đạo quân Đồng minh cùng nước Mỹ và Liên Xô đánh bại phe Trục và xây dựng lại hòa bình thời hậu chiến. Ảnh: DE. Tái đắc cử vị trí Thủ tướng Anh năm 1951, ông Churchill đã đưa ra những cải cách quan trọng trong nước. Có thể nói, trong lòng người dân Anh, Thủ tướng Churchill là một anh hùng dân tộc. Ảnh: NP. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Churchill vẫn là Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải thưởng Nobel Văn học, và được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý khác. Ảnh: Daily Mail. Nhắc đến những vị Thủ tướng nổi tiếng nhất nước Anh không thể không kể đến nữ Thủ tướng Magaret Thatcher. Với những quan điểm và chính sách cứng rắn nên bà còn được mệnh danh là "Bà đầm thép". Bà là Thủ tướng Anh trong suốt 11 năm, từ tháng 5/1979 đến tháng 11/1990. Ảnh: Telegraph. Thành tựu chủ yếu được ghi nhận của Thủ tướng Magaret Thatcher đó là trong lĩnh vực kinh tế. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, bà đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm chấm dứt việc chính phủ can thiệp quá mức vào nền kinh tế như tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, giảm chi phí cho các dịch vụ y tế và nhà ở, thực hiện chính sách nhằm cân bằng ngân sách và kiềm chế lạm phát,... Ảnh: AP. Nữ thủ tướng đầu tiên của Anh là người đặt nền móng cho chính sách đối ngoại độc lập và mạnh mẽ hơn của Anh trong thập niên 1980. Ảnh: NG. Với những cống hiến của mình, bà được nhiều người ca ngợi là người có công cải cách nền kinh tế của nước Anh. Năm 2002, BBC xếp nữ Thủ tướng Magaret Thatcher ở vị trí thứ 16 trong danh sách 100 người Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Ảnh: NYT. Ông Tony Blair là Thủ tướng Anh trong khoảng thời gian từ tháng 5/1997 đến tháng 6/2007. Ảnh: YN. Trong suốt 10 năm cầm quyền, ông Tony cũng mang lại nhiều điều tốt đẹp cho đất nước. Mặc dù vậy, những "di sản" này lại không được người dân Anh nhớ đến nhiều. Ảnh: The Times. Đáng chú ý nhất trong số những thành tựu mà ông Tony đạt được đó là "giúp" London giành quyền đăng cai Thế vận hội 2012 và là "kiến trúc sư" cho thỏa thuận hòa bình Bắc Ireland. Ảnh: HT. Thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử này có tên "Ngày thứ Sáu tốt lành" được ký năm 1998 giúp chấm dứt cuộc xung đột tôn giáo kéo dài suốt 3 thập kỷ vốn khiến hơn 3.500 thiệt mạng. Ảnh: Time. Người kế nhiệm ông Tony là Thủ tướng Gordon Brown , đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu Chính phủ Anh trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2010. Ảnh: DE. Tuy nhiên, những thành tựu của ông Brown chủ yếu được ghi nhận trong thời gian ông làm Bộ trưởng Tài chính Anh (1997-2007). Ông từng được coi là một trong những Bộ trưởng Tài chính thành đạt và quyền lực nhất trong chính phủ của Thủ tướng Tony Blair. Ảnh: The Times. Cụ thể, 3 thành tựu đặc biệt của Bộ trưởng Tài chính Anh Gordon Brown trong suốt một thập niên đương chức đó là: Dẫn dắt thời kỳ tăng trưởng lâu dài nhất; biến Ngân hàng Anh Quốc thành một định chế độc lập; và kiến tạo một thỏa ước về nạn nghèo đói và biến đổi khí hậu tại Hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2005. Ảnh: MM. Mời độc giả xem thêm video về nữ Thủ tướng Anh Theresa May (Nguồn: BBC)