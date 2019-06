Toàn cảnh xả súng đẫm máu ở Mỹ, bất ngờ danh tính thủ phạm

Daily Mail đưa tin, vụ xả súng ở Mỹ xảy ra tại tòa nhà Building Two trong khu vực phức hợp đóng trụ sở của nhiều cơ quan chính quyền ở thành phố Virginia Beach, bang Virginia, vào khoảng 16 giờ chiều 31/5 (giờ địa phương). Ảnh: AP. Khi đó, nghi phạm được xác định là DeWayne Craddock, 40 tuổi, đã xông vào tòa nhà và bắt đầu xả súng vào các nhân viên làm việc ở đó. Ảnh: WAVY. Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, cảnh sát và lực lượng y tế, xe cứu thương ngay lập tức được điều động đến hiện trường. Ảnh: WAVY. Các cảnh sát Mỹ tiến vào tòa nhà để không chế nghi phạm xả súng. Ảnh: Reuters. Vụ xả súng kinh hoàng đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương, trong đó có 1 cảnh sát. Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sentara xác nhận, 5 bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện đa khoa Virginia Beach và một bệnh nhân khác bị thương nặng được đưa tới bệnh viện đa khoa Norfolk. Ảnh: CNN. Được biết, hung thủ cũng đã bị tiêu diệt sau cuộc đọ súng ác liệt với cảnh sát Mỹ. Ảnh: Reuters. Nguồn tin cho hay, nghi phạm DeWayne Craddock là một nhân viên công vụ lâu năm tại Sở Tiện ích Công cộng trong thành phố nhưng có quan điểm bất mãn. Theo Wall Street Journal, DeWayne Craddock đã mua nhiều khẩu súng những tuần gần đây. Ảnh: AP. "Đây là ngày tàn khốc và đen tối nhất trong lịch sử thành phố Virgnia Beach. Các nạn nhân là những người bạn, đồng nghiệp và hàng xóm của chúng ta", Thị trưởng Bobby Dyer (phải) nói với các phóng viên. Ảnh: AP. Thống đốc bang Virginia Ralph Northam khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường và thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn. Ảnh: WAVY. Hiện giới chức Mỹ đang tiếp tục mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: AP. Lực lượng an ninh Mỹ tập trung gần nơi xảy ra vụ xả súng ngày 31/5. Ảnh: AP. Một cảnh sát đứng gác ở lối vào khu phức hợp sau khi vụ xả súng xảy ra ở thành phố Virginia. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ (Nguồn: AP)

Daily Mail đưa tin, vụ xả súng ở Mỹ xảy ra tại tòa nhà Building Two trong khu vực phức hợp đóng trụ sở của nhiều cơ quan chính quyền ở thành phố Virginia Beach, bang Virginia, vào khoảng 16 giờ chiều 31/5 (giờ địa phương). Ảnh: AP. Khi đó, nghi phạm được xác định là DeWayne Craddock, 40 tuổi, đã xông vào tòa nhà và bắt đầu xả súng vào các nhân viên làm việc ở đó. Ảnh: WAVY. Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, cảnh sát và lực lượng y tế, xe cứu thương ngay lập tức được điều động đến hiện trường. Ảnh: WAVY. Các cảnh sát Mỹ tiến vào tòa nhà để không chế nghi phạm xả súng. Ảnh: Reuters. Vụ xả súng kinh hoàng đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương, trong đó có 1 cảnh sát. Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sentara xác nhận, 5 bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện đa khoa Virginia Beach và một bệnh nhân khác bị thương nặng được đưa tới bệnh viện đa khoa Norfolk. Ảnh: CNN. Được biết, hung thủ cũng đã bị tiêu diệt sau cuộc đọ súng ác liệt với cảnh sát Mỹ. Ảnh: Reuters. Nguồn tin cho hay, nghi phạm DeWayne Craddock là một nhân viên công vụ lâu năm tại Sở Tiện ích Công cộng trong thành phố nhưng có quan điểm bất mãn. Theo Wall Street Journal, DeWayne Craddock đã mua nhiều khẩu súng những tuần gần đây. Ảnh: AP. "Đây là ngày tàn khốc và đen tối nhất trong lịch sử thành phố Virgnia Beach. Các nạn nhân là những người bạn, đồng nghiệp và hàng xóm của chúng ta", Thị trưởng Bobby Dyer (phải) nói với các phóng viên. Ảnh: AP. Thống đốc bang Virginia Ralph Northam khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường và thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn. Ảnh: WAVY. Hiện giới chức Mỹ đang tiếp tục mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: AP. Lực lượng an ninh Mỹ tập trung gần nơi xảy ra vụ xả súng ngày 31/5. Ảnh: AP. Một cảnh sát đứng gác ở lối vào khu phức hợp sau khi vụ xả súng xảy ra ở thành phố Virginia . Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ (Nguồn: AP)