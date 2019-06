Chuyến thăm Anh của Tổng thống Trump và những con số "khủng"

Ngày 2/6 (giờ địa phương), Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã lên chiếc Không lực Một để tới Anh, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tại nước này. Ảnh: Getty. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump được thực hiện theo lời mời của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và ước tính "tiêu tốn" hàng chục triệu USD. Dự kiến, chuyên cơ chở Tổng thống Trump sẽ đáp xuống sân bay Stansted ở phía bắc thủ đô London hôm nay (3/6). Ảnh: AP. Theo lịch trình trong chuyến thăm Anh lần hai này, Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Nữ hoàng Elizabeth II, hội đàm với Thủ tướng Theresa May và dự lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandie tại thành phố Portsmouth. Ảnh: AP. Tổng thống Trump cùng Nữ hoàng Elizabeth II duyệt đội danh dự tại Lâu đài Windsor hồi tháng 7/2018. Ảnh: AP. Nước Anh đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để đón tiếp Tổng thống Mỹ. Theo Daily Mail, Hoàng tử Andrew sẽ "tháp tùng" Tổng thống Trump trong hai ngày. Ảnh: Getty. Hơn 10.000 cảnh sát Anh sẽ được điều động để đảm bảo an ninh khi Tổng thống Trump thăm chính thức vương quốc từ ngày 3/6 đến 5/6. Ảnh: Reuters. Anh ước tính chi khoảng 25 triệu bảng Anh (tương đương hơn 31 triệu USD) cho các chi phí an ninh liên quan đến chuyến thăm của ông Trump. Ảnh: Daily Mail. Ngoài ra, Tổng thống Trump sẽ được chiêu đãi quốc yến hoành tráng tại cung điện. Ảnh: Daily Mail. Tờ Daily Mail mới đây tiết lộ, Hoàng gia Anh đã phải mất 6 tháng để lên kế hoạch chuẩn bị cho quốc yến chiêu đãi Tổng thống Trump và 170 vị khách mời. Ảnh: Reuters. Các công nhân đang treo cờ Mỹ trên con đường dẫn tới Cung điện Buckingham ở London, trước chuyến thăm Anh của ông Trump. Ảnh: Reuters. An ninh được thắt chặt tại dinh thự Winfield, nơi Tổng thống Trump sẽ lưu lại trong chuyến thăm Anh. Ảnh: SWNS. Hàng rào xung quanh dinh thự Winfield. Ảnh: SWSN. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump thăm Anh hồi tháng 7/2018 (Nguồn: Daily Mail)

Ngày 2/6 (giờ địa phương), Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã lên chiếc Không lực Một để tới Anh, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tại nước này. Ảnh: Getty. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump được thực hiện theo lời mời của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và ước tính "tiêu tốn" hàng chục triệu USD. Dự kiến, chuyên cơ chở Tổng thống Trump sẽ đáp xuống sân bay Stansted ở phía bắc thủ đô London hôm nay (3/6). Ảnh: AP. Theo lịch trình trong chuyến thăm Anh lần hai này, Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Nữ hoàng Elizabeth II, hội đàm với Thủ tướng Theresa May và dự lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandie tại thành phố Portsmouth. Ảnh: AP. Tổng thống Trump cùng Nữ hoàng Elizabeth II duyệt đội danh dự tại Lâu đài Windsor hồi tháng 7/2018. Ảnh: AP. Nước Anh đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để đón tiếp Tổng thống M ỹ. Theo Daily Mail, Hoàng tử Andrew sẽ "tháp tùng" Tổng thống Trump trong hai ngày. Ảnh: Getty. Hơn 10.000 cảnh sát Anh sẽ được điều động để đảm bảo an ninh khi Tổng thống Trump thăm chính thức vương quốc từ ngày 3/6 đến 5/6. Ảnh: Reuters. Anh ước tính chi khoảng 25 triệu bảng Anh (tương đương hơn 31 triệu USD) cho các chi phí an ninh liên quan đến chuyến thăm của ông Trump. Ảnh: Daily Mail. Ngoài ra, Tổng thống Trump sẽ được chiêu đãi quốc yến hoành tráng tại cung điện. Ảnh: Daily Mail. Tờ Daily Mail mới đây tiết lộ, Hoàng gia Anh đã phải mất 6 tháng để lên kế hoạch chuẩn bị cho quốc yến chiêu đãi Tổng thống Trump và 170 vị khách mời. Ảnh: Reuters. Các công nhân đang treo cờ Mỹ trên con đường dẫn tới Cung điện Buckingham ở London, trước chuyến thăm Anh của ông Trump. Ảnh: Reuters. An ninh được thắt chặt tại dinh thự Winfield, nơi Tổng thống Trump sẽ lưu lại trong chuyến thăm Anh. Ảnh: SWNS. Hàng rào xung quanh dinh thự Winfield. Ảnh: SWSN. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump thăm Anh hồi tháng 7/2018 (Nguồn: Daily Mail)