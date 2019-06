Thánh địa Jerusalem - tâm điểm cuộc đụng độ mới Israel-Palestine

Theo Al Jazeera, các cuộc biểu tình đã nổ ra sau khi lực lượng an ninh Israel và hàng trăm người Do Thái tiến vào khu đền thờ Al-Aqsa ở thánh địa Jerusalem hôm 2/6. Ảnh: AP. Được biết, thánh đường Al-Asqa nằm ở phía Đông Jerusalem và quyền sở hữu khu đền thờ này vẫn là một trong những vấn đề nhạy cảm trong xung đột Israel-Palestine. Ảnh: FNA. Đụng độ dữ dội đã xảy ra giữa lực lượng cảnh sát Israel và những tín đồ Hồi giáo Palestine hôm 2/6, đúng thời điểm người Israel bắt đầu kỳ nghỉ kỷ niệm Ngày Jerusalem - ngày Israel chiếm đóng khu vực phía Đông của thành phố này trong cuộc Chiến tranh Sáu ngày năm 1967. Ảnh: FNA. Ngày lễ này năm nay diễn ra trùng với những ngày cuối tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Ảnh: FNA. Tổ chức Hồi giáo Waqf chuyên giám sát khu Đền thờ Al-Aqsa cho biết cảnh sát đã bắn đạn cao su và xịt hơi cay về phía đám đông, bắt giữ 7 người và khiến hàng chục người khác bị thương. Ảnh: FNA. Ngay từ sáng sớm 2/6, Israel đã triển khai hàng trăm cảnh sát xung quanh khu đền thờ và khắp thành phố trong khi hàng trăm người Do Thái đứng chờ tại cổng vào đền thờ Al-Aqsa. Ảnh: FNA. Người phụ trách đền thờ Al-Asqa Omar al-Kiswani cáo buộc phía Israel vi phạm thỏa thuận không được phép thực hiện các cuộc viếng thăm như vậy trong những ngày cuối của tháng ăn chay Ramadan. Ảnh: FNA. Đoạn video được đăng tải cho thấy những người Palestine đã ném ghế và các vật thể khác về phía lực lượng Israel trong khi cảnh sát Israel sử dụng hơi cay và đạn cao su để trấn áp họ. Ảnh: FNA. Đảng chính trị Fatah của Palestine đã lên án vụ việc là một hành động "khủng bố". Ảnh: FNA. Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh sát Israel Micky Rosenfeld cho biết tình hình đã ổn định trở lại và các chuyến viếng thăm được nối lại tại đền thờ Al-Aqsa. Ảnh: FNA. Lực lượng an ninh bắt giữ một người biểu tình tại khu đền thờ Al-Aqsa hôm 2/6. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Căng thẳng Israel-Palestine, leo thang đổ máu tại Dải Gaza (Nguồn: VTC1)

