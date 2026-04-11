Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Suất ăn học đường: Lỗ hổng sau "lá chắn" khẩn cấp của Chính phủ [Kỳ 1]

Chỉ vài ngày sau khi Công điện số 26/CĐ-TTg và Công văn 2236/BYT-ATTP được ban hành nhằm siết chặt an toàn thực phẩm học đường, vụ 184 học sinh nghi ngộ độc tại TP HCM đã phơi bày những thách thức trong quản lý thực thi.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến sáng ngày 11/4/2026, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP HCM) đã tăng lên 184 ca. Trong đó, 141 trường hợp điều trị ngoại trú và 43 trường hợp điều trị nội trú. Kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy vi khuẩn Salmonella đã xuất hiện trong phân của các học sinh này. Đáng báo động hơn, trong số 10 mẫu phân được lấy ban đầu, có tới 7 mẫu dương tính với loại vi khuẩn Salmonella.

Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ

Sự việc xảy ra ngay trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Ngay sau đó, ngày 1/4/2026, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 2236/BYT-ATTP chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học. Các văn bản này nhấn mạnh mô hình bếp ăn tập thể là nơi phục vụ suất ăn quy mô lớn, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm.

Công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1/4/2026 của Bộ Y tế

Những quy định gắt gao đối diện thực tế phức tạp

Tại Công văn 2236/BYT-ATTP, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các vi phạm. Văn bản dẫn chiếu khoản 2 Điều 65 Luật An toàn thực phẩm quy định UBND các cấp có trách nhiệm quản lý hoạt động các bếp ăn trên địa bàn. Đồng thời, Chỉ thị 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 cũng nêu rõ người đứng đầu đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm theo quy định.

Tính đến sáng ngày 11/4/2026, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP HCM) đã tăng lên 184 ca. Ảnh HT - MO

Tuy nhiên, dưới góc độ của người trong cuộc, bà Diệp Thị Ngọc Tiên - Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Quới Tây - thông tin rằng các biểu hiện mệt mỏi, nôn ói của học sinh xuất hiện từ đầu giờ sáng ngày 8/4, khi học sinh chưa ăn bán trú tại trường. Điều này đặt ra câu hỏi về nguồn lây và tính khách quan khi quy trách nhiệm cho bếp ăn trường học. Các chủ đầu tư cho rằng, nhà trường không phải cơ quan chuyên môn có đủ trang thiết bị để kiểm định vi khuẩn Salmonella hàng ngày và họ buộc phải dựa vào hồ sơ năng lực của nhà cung cấp.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng, dù nhà trường có lý do khách quan, nhưng theo Luật Đấu thầu 2023 và các nghị định hướng dẫn, chủ đầu tư vẫn là đơn vị chịu trách nhiệm giải trình chính khi lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực thực tế. "Lá chắn" từ Chính phủ chỉ thực sự hiệu quả khi khâu thực thi tại cơ sở không còn tình trạng "khoán gọn" hay phó mặc cho các đơn vị cung ứng trung gian.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 và Công điện số 26/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Người đứng đầu các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn thực phẩm tại đơn vị theo quy định. UBND các cấp có trách nhiệm quản lý hoạt động các bếp ăn tập thể trên địa bàn theo Khoản 2 Điều 65 Luật An toàn thực phẩm.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Ma trận" cung ứng và nút thắt trách nhiệm khi thực phẩm bẩn "lọt lưới"

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Suất ăn học đường: Khi nhà trường chỉ đặt niềm tin vào giấy tờ? [Kỳ 2]

Việc thực phẩm bẩn liên tiếp lọt vào trường học cho thấy những kẽ hở chết người trong quy trình lựa chọn nhà thầu và sự buông lỏng quản lý sau khi trúng thầu.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, đằng sau những khay cơm học đường là một chuỗi cung ứng phức tạp nơi hoạt động đấu thầu và lựa chọn đơn vị cung cấp đang tồn tại không ít rủi ro. Thực phẩm thường không đi thẳng từ cơ sở sản xuất đến bếp ăn mà phải qua nhiều tầng trung gian, nơi sự kiểm soát chất lượng bị xem nhẹ so với lợi ích kinh tế.

Doanh nghiệp trung gian và "bẫy" hồ sơ đẹp

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu suất ăn học đường: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu [Kỳ 3]

Sự "độc tôn" của Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội tại hàng trăm trường học đòi hỏi một cái nhìn khách quan từ các cơ quan chức năng về tính minh bạch và hiệu quả của hình thức "lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự hiện diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội không chỉ gói gọn tại Hà Nội (93 gói thầu) mà còn lan rộng sang Bắc Ninh (21 gói), Hưng Yên (20 gói) và Ninh Bình (10 gói).

Trong bối cảnh hành chính năm 2026, khi cấp huyện không còn tồn tại, vai trò giám sát của UBND cấp xã (nơi quản lý trực tiếp các trường tiểu học) và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trở nên vô cùng quan trọng. Việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt theo Điều 84 và 85 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đòi hỏi hồ sơ phương án lựa chọn nhà thầu phải cực kỳ chặt chẽ.

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội: Trúng thầu sát giá và nỗi lo an toàn thực phẩm [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này lên tới 100%. Một con số phản ánh sự thiếu vắng tính cạnh tranh và áp lực lên chất lượng bữa ăn của học sinh.

Tiếp tục vệt bài về Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội, PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống ghi nhận những nghịch lý về hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Theo kết quả phân tích từ thông tin các gói thầu công khai trên mạng đấu thầu quốc gia, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 100%. Đây là con số "biết nói", cho thấy giá trúng thầu thường xuyên bằng giá dự toán ban đầu.

Tại hàng loạt trường học, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách gần như bằng 0 đồng. Điển hình:

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới