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Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu hơn 4 tỷ tại xã Phan Rí Cửa: Chỉ một nhà thầu tham dự, tiết kiệm 3%

Gói thầu cải tạo Bia tưởng niệm Dốc Hồi Long vừa công bố KQLCNT qua mạng với tỷ lệ tiết kiệm tốt, dù quá trình mở thầu chỉ ghi nhận một hồ sơ tham gia.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trưởng phòng Kinh tế xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) vừa ký Quyết định số 84/QĐ-PKT ngày 05/06/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình. Gói thầu này thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Bia tưởng niệm Dốc Hồi Long xã Phan Rí Cửa, một công trình có ý nghĩa văn hóa, lịch sử quan trọng tại địa phương.

Căn cứ dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-KT ngày 04/05/2026. Sau đó, hồ sơ mời thầu qua mạng được thông qua bằng Quyết định số 71/QĐ-PKT ngày 22/05/2026. Gói thầu số 05 có giá dự toán ban đầu ở mức 4.051.238.316 đồng. Nguồn vốn thực hiện được xác định từ nguồn ngân sách xã, nằm trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Kiến trúc Nam Phương với mức giá trúng thầu chính thức là 3.926.613.754 đồng. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, giá trị tiết kiệm tuyệt đối đạt 124.624.562 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 3,08%. Đây là mức tiết kiệm được phân loại ở nhóm tốt, đáp ứng mục tiêu quản lý chi phí hiệu quả trong đầu tư công năm 2026.

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Quyết định số 84/QĐ-PKT ngày 05/06/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình. (Nguồn MSC)

Tuy nhiên, diễn biến thực tế tại biên bản mở thầu qua mạng ngày 01/06/2026 cho thấy, dù hình thức tổ chức là đấu thầu rộng rãi công khai và áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhưng đến thời điểm đóng thầu, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Kiến trúc Nam Phương.

Công ty TNHH Kiến trúc Nam Phương (mã số doanh nghiệp: 3401122219) được thành lập vào ngày 23/02/2016. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính đăng ký tại C38 khu dân cư Bắc Xuân An, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng. Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu này đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 41 gói, trượt 11 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 115.904.431.345 đồng.

Hợp đồng thực hiện gói thầu số 05 là loại hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai quy định trong vòng 180 ngày. Điều này đòi hỏi nhà thầu phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về dòng tiền và khả năng tự chủ tài chính để đảm bảo tiến độ thi công công trình tâm linh, văn hóa tại địa phương mà không phụ thuộc quá lớn vào các khoản tạm ứng ngân sách.

Nhận định về hiện tượng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng thực trạng này không hiếm gặp trong hoạt động đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu quy mô nhỏ tại cấp xã. Việc nhà thầu độc diễn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan như vị trí địa lý của dự án, biên độ lợi nhuận kỳ vọng của các doanh nghiệp khác đối với gói thầu hơn 4.000.000.000 đồng không cao, hoặc các tiêu chí kỹ thuật quy định trong hồ sơ mời thầu đặc thù. Dù chủ đầu tư đã tuân thủ đúng quy trình công khai thông tin trên hệ thống, việc thiếu vắng tính cạnh tranh trực tiếp vẫn là một điểm cần được theo dõi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư phân tích rằng theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, khi đến thời điểm đóng thầu đối với hình thức đấu thầu qua mạng mà chỉ có một nhà thầu tham gia, hệ thống vẫn cho phép mở thầu và chủ đầu tư có quyền gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất. Do đó, quy trình xét duyệt và công bố trúng thầu của Phòng Kinh tế xã Phan Rí Cửa đối với Công ty TNHH Kiến trúc Nam Phương là phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

#Quy trình đấu thầu qua mạng #Hiện tượng độc diễn trong đấu thầu #Chính sách cạnh tranh trong đấu thầu #Quản lý nguồn vốn ngân sách địa phương #Pháp lý và quy định về đấu thầu

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Thông qua quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 27/QĐ-VP do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tuy Phong ký, quyền thực hiện gói thầu thi công xây lắp chính của công trình đã được giao trực tiếp cho một doanh nghiệp tư nhân am hiểu địa bàn theo hình thức rút gọn.

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Tuấn Vượng 68 trúng thầu làm đường tại xã Đam Rông 3 với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 10%

Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu xây dựng tại xã Đam Rông 3 ghi nhận mức tiết kiệm cao cho ngân sách với sự tham gia cạnh tranh sòng phẳng giữa 2 nhà thầu.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/05/2026, trưởng phòng Kinh tế - UBND xã Đam Rông 3 đã ký ban hành Quyết định số 42/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thuộc dự án: Xây dựng mương thoát nước và nâng cấp đường từ QL27 vào trường Lê Hồng Phong thôn Phi Có.

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