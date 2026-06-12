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Quân sự - Thế giới

Tàu chở dầu bị Mỹ tấn công, 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng

Một quan chức Ấn Độ cho biết 3 thủy thủ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công tàu chở dầu do Mỹ thực hiện.

An An (Theo AP)

AP đưa tin ngày 12/6, Bộ trưởng Bộ Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ, Sarbananda Sonowal, đã thông báo về cái chết của 3 thủy thủ nước này trong vụ tấn công tàu chở dầu Settebello mang cờ Palau.

"Thật đáng buồn, 3 thủy thủ người Ấn Độ mất tích nay được xác nhận là đã tử vong sau khi hai thi thể được tìm thấy hôm 11/6. Thi thể người còn lại vẫn đang được tìm kiếm", Bộ trưởng Sarbananda Sonowal thông báo.

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Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đăng tải một video ghi lại cảnh họ vô hiệu hóa tàu Settebello mang cờ Palau ở Vịnh Oman. Ảnh: CENTCOM.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ trước đó cáo buộc tàu Settebello "vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ bằng cách cố gắng vận chuyển dầu từ Iran". Lực lượng Mỹ đã bắn vào phòng máy của tàu để ngăn chặn nó hôm 9/6.

"Các vụ tấn công tàu thuyền liên tiếp xảy ra trong khu vực là điều hết sức đáng lo ngại và là hệ quả trực tiếp của cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, trong một tuyên bố, đề cập đến cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

“Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức, và đàm phán để tìm ra giải pháp ngoại giao, nhằm khôi phục hòa bình và ổn định cho khu vực”, Bộ trưởng Sonowal nhấn mạnh.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố rằng các bên gần đạt được một thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết trên truyền hình nhà nước rằng các nhà trung gian hòa giải đang làm việc và chưa có gì được hoàn tất để chấm dứt cuộc xung đột.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV
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